Stand: 16.10.2017 13:32 Uhr

Delmenhorster Hochhaus in Flammen

Bei einem Brand in einem achtstöckigen Wohnhaus in Delmenhorst sind am späten Sonntagabend drei Menschen verletzt worden. Mehr als hundert Bewohner mussten von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden. Anwohner hatten gegen 22 Uhr die Feuerwehr alarmiert, nachdem der Dachstuhl des Gebäudes in Flammen aufgegangen war. Weil die Einsatzkräfte nicht ausschließen konnten, dass das Feuer auf Nachbarhäuser übergreift, mussten auch Bewohner der umliegenden Häuser ihre Wohnungen verlassen. Die Betroffenen wurden zunächst in einer nahegelegenen Grundschule untergebracht.

Hochhaus-Brand - über 100 Menschen evakuiert 16.10.2017 13:00 Uhr In Delmenhorst ist es am Sonntag zu einem Brand in einem achtstöckigen Gebäude gekommen. Auch die Anwohner aus zwei weiteren Gebäuden mussten in Sicherheit gebracht werden.







Hochhaus nach Brand unbewohnbar

Nach Angaben eines Sprechers konnte der Brand erst gegen 5 Uhr vollständig gelöscht werden. Insgesamt 130 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Sie bekämpften mit hohen Drehleitern die Flammen. Die Ursache für das Feuer ist noch völlig unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Das Hochhaus ist bis auf Weiteres unbewohnbar.

