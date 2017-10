Stand: 26.10.2017 11:55 Uhr

Das kraftvolle Schnaufen endet in Emden

Damals, da war eine Bahnfahrt vielleicht noch ein wenig romantischer. Wenn auch langsamer und ganz sicher schlechter für die Umwelt. Aus den Schornsteinen stieg der Qualm meterhoch in die Luft und schien wie ein dichter, dunkler Wattebausch über den wuchtigen Maschinen zu liegen, die sich nur so vor Kraft strotzend ihren Weg über die Schienen durch die Landschaft bahnten. Dass Dampfloks Menschen und Ware von Bahnhof zu Bahnhof brachten, diese Zeit ist längst vorbei. Genau genommen: 40 Jahre. Da fuhr die bundesweit letzte Lok im Regelbetrieb in Emden aufs Abstellgleis.

Die Dampflok-Ära endet auf dem Abstellgleis











"Unsere Dampfloks gewöhnen sich das Rauchen ab"

Es ist der 26. Oktober 1977, 15.45 Uhr am Rangierbahnhof: Zwei Lokführer bringen den Güterzug mit der Nummer 043 903-4 unter dem Applaus vieler Schaulustiger aus dem gut zehn Kilometer entfernten Oldersum nach Emden. Noch eine Ehrenrunde auf der Drehscheibe, dann endet die letzte Fahrt auf dem Abstellgleis. Und damit auch das Zeitalter der Dampfloks in der Bundesrepublik, während sie in der DDR noch bis 1988 fahren. "Unsere Dampfloks gewöhnen sich das Rauchen ab", hatte die Deutsche Bahn bereits neun Jahre vorher, im Jahr 1968, angekündigt. Doch einige Züge mussten noch weiter fahren, zumindest auf der Güterroute durchs Weserbergland und auf der Strecke zwischen Münster - durchs Emsland bis nach Norddeich. Der Grund: Es gab damals noch nicht genug Dieselloks. Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs bestimmten die schwarzen Ungetüme den deutschen Schienenverkehr. Erst mit der voranschreitenden Elektrifizierung des Netzes und dem Einsatz von Dieseltriebwagen wurden die alten schmutzigen Loks überflüssig.

Ende eines Knochenjobs

Während sich Eisenbahn-Liebhaber, die für Fotos von den alten Dampfloks selbst aus dem Ausland angereist waren, ärgerten, waren die Lokführer froh. Im Sommer fast unerträglich heiß, im Winter bitterkalt: "Das war Knochenarbeit", erinnert sich ein pensionierter Lokführer. Und auch das Befeuern, stellte die Heizer vor große Aufgaben. Zwischen Oberhausen und Osnabrück, gut 120 Kilometer trennen die beiden Städte, musste der Heizer dreieinhalb Tonnen Kohle in die Lok schaufeln.

Als Denkmal am Bahnhof

Wer die Lok mit der Nummer 043 903-4 sehen will, der findet sie heute neben dem Bahnhof in Emden. Dort steht sie im frischen und gepflegten Zustand auch nach 40 Jahren. Vom Abstellgleis weg ist sie als Denkmal an diese Stelle gehievt worden.

Weitere Informationen Keine Heizer mehr: Brockenbahn geht der Ofen aus Keiner will mehr Heizer werden: Die Brockenbahn findet keine Bewerber für den Knochenjob mit schönem Ausblick. Bedingungen und Klima der Arbeit könnten dabei ein großes Hindernis sein. (23.07.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 26.10.2017 | 12:00 Uhr