Stand: 10.02.2017 16:08 Uhr

"Das Meer ist zur ultimativen Müllkippe geworden"

Als Tausende Überraschungseier an die Küste Langeoogs geschwemmt wurden, war die erste Reaktion vieler Menschen Freude. Doch tatsächlich sind die über Bord gegangenen Container, beladen mit Rädern, Möbeln, Lego, Star-Wars-Figuren, Kabeln und Plastikstreifen, eine Gefahr für die Umwelt. Meeresforscher Lars Gutow vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven erklärt im Interview mit NDR.de, was mit einem Stück Plastik im Meer passiert und warum wir ein großes Interesse daran haben sollten, die Verschmutzung zu stoppen.

NDR.de: Nach der Havarie eines Containerschiffs vor Langeoog verbreiteten sich Bilder von lachenden Kindern, die Ü-Eier einsammelten. Der Strand schien sich in ein Spielzeugparadies verwandelt zu haben. Was haben Sie als Meeresforscher beim Anblick dieser Bilder gedacht?

Zur Person: Meeresforscher Lars Gutow Lars Gutow hat in Berlin Biologie studiert. Seine Abschlussarbeit und die anschließende Promotion hat er auf der Nordseeinsel Helgoland verfasst. Anschließend wechselte er an das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung nach Bremerhaven, wo er die Auswirkungen einer sich verändernden Meeresumwelt auf die Ökosysteme und den Menschen untersucht. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem durch den Menschen verursachten Klimawandel und die Vermüllung der Ozeane.

Lars Gutow: Das sah natürlich erst einmal putzig aus. Kinder, die Ü-Eier einsammeln. Eltern, die darüber schmunzeln und sich wohl auch ein wenig freuen. Doch den meisten war sicher schon da klar, dass das Problem dahinter viel größer ist. Denn jedes Mal, wenn ein beladener Container über Bord geht, hat das natürlich starke Auswirkungen auf das empfindliche Ökosystem Meer.

Nun ist der Strand wieder sauber. Viele engagierte Helfer haben sich an den Aufräumarbeiten auf Langeoog beteiligt. Ist jetzt alles wieder gut?

Gutow: Nein, überhaupt nicht. Tatsächlich ist in dem jüngsten Fall sehr viel Treibgut am Strand gefunden worden. Die Container sind auf der Route von Rotterdam nach Bremerhaven offenbar in Küstennähe von Bord gegangen. Dennoch muss man immer, wenn ein Container über Bord geht, davon ausgehen, dass eine erhebliche Menge der Fracht im Meer bleibt. Wieviel Müll es genau ist, lässt sich nur schwer einschätzen. Das hängt von verschiedenen Faktoren wie der Strömung und den Winden ab.

An Bord der Container von Langeoog waren auch Star-Wars-Figuren, Reifen und Lego-Klötze. Was passiert mit diesen Plastikteilen, wenn sie im Meer bleiben?

Gutow: Plastik ist ein sehr beständiges Material. Es kann im Meer, je nach Beschaffenheit, viele Jahrzehnte überdauern. Allerdings verändern sich die Plastikteile mit der Zeit. Durch Licht und durch mechanische Beanspruchung wie Wellenbewegungen und das Kollidieren mit anderen Gegenständen werden die Plastikteile immer poröser, die chemischen Verbindungen zwischen den Kunststoffmolekülen werden aufgebrochen. Es entstehen winzige Plastikteilchen, sogenanntes Mikroplastik.

Welche besondere Gefahr geht von den Kleinstpartikeln aus?

Gutow: Mikroplastik wirkt wie ein Magnet auf Schadstoffe. Längst verbotene, aber in der Umwelt noch immer nachzuweisende Umweltgifte wie das Insektizid DDT und PCB lagern sich auf den Partikeln ab. Eine Forschergruppe um den japanischen Wissenschaftler Hideshige Takada hat bereits im Jahr 2001 festgestellt, dass die Konzentration der Stoffe auf den Partikeln bis zu eine Million Mal höher ist als in der Umgebung. Es handelt sich also um wahre Giftschwämme.

Was ist eigentlich Mikroplastik? Als Mikroplastik werden Kunststoffpartikel bezeichnet, die kleiner sind als fünf Millimeter. Man unterscheidet zwischen primären und sekundären Mikroplastik. Zu dem primären Mikroplastik zählen aus Erdöl hergestellte Plastikpellets. Sie bilden das Ausgangsmaterial in der Kunststoffproduktion. In Kosmetik-, Reinigungs- und Hygieneprodukten werden kleine Plastikkugeln eingesetzt. Bei der noch kleineren Mikroplastik-Variante handelt es sich um ein Pulver, das meist aus Polyethylen besteht. Es sorgt für die Viskosität in der Kosmetik und wirkt filmbildend. Von sekundärem Mikroplastik spricht man, wenn größere Kunststoffteile durch Verwitterung, Wellenbewegung oder Sonneneinstrahlung in kleinere Partikel zerfallen.

Müssen Verbraucher sich nun sorgen, dass krebserregende Umweltgifte wie DDT und PCB mit dem Fisch auf dem Teller landen?

Gutow: Es ist noch nicht abschließend geklärt, ob und wie schnell das Mikroplastik seine Schadstofffracht in den Verdauungsorganen an den Fisch abgibt. Möglicherweise wird ein großer Teil der Schadstoffe einfach gemeinsam mit den Partikeln wieder ausgeschieden. Dies hängt unter anderem von der Menge und der Verweildauer der Partikel im Organismus ab. Bestimmte Verdauungsenzyme können die Abgabe der Schadstoffe an den Organismus zusätzlich begünstigen.

Wir kennen alle Bilder von verendeten Seevögeln, deren Mägen voller Plastik sind. Wie reagieren Tiere auf Mikroplastik?

Gutow: Seevögel und auch größere Fische, die Plastikteile verschluckt haben, verhungern häufig, weil der Magen ihnen signalisiert, dass sie satt sind. Je kleiner die Plastikteile werden, desto größer wird das Spektrum der Tiere, die das Plastik fressen können. Auch bei ihnen besteht die Gefahr, dass sie verhungern. Die scharfkantigen Partikel können zudem innere Organe verletzen. Unsere Untersuchungen deuten aber auch an, dass viele Tiere, wie etwa Meeresasseln, es gewohnt sind, unverdaubare Partikel mit der Nahrung aufzunehmen. Sie scheiden einen großen Teil der kleinen Plastikpartikel einfach wieder aus.

Was passiert mit Plastikmüll im Meer? 10.02.2017 16:00 Uhr Autor/in: Albert Knaub, Manuel Gehrke, Claudia Wohlsperger Jahr für Jahr landen großen Mengen an Plastik in den Meeren. Unsere Animation zeigt, wie das Plastik der weggeworfenen Flaschen und Fischernetze ins Mittagessen gelangen kann.







Das klingt zumindest in Teilen nach Entwarnung.

Gutow: Tatsächlich kommt es auf die Tiere an, die wir betrachten und auf die Partikelgröße. Meine Kollegin Prof. Angela Köhler etwa hat in einem Versuch mit Miesmuscheln nachgewiesen, dass Mikroplastikpartikel in den Verdauungsorganen Entzündungsreaktionen auslösen können. Noch kleinere Plastikpartikel mit einer Größe im Nanobereich können auch die Zellmembran überwinden. Gelangen sie aus den Verdauungsorganen ins Blut der Tiere, werden sie im gesamten Organismus verteilt. Ihre Wirkung innerhalb der Zellen ist bisher jedoch noch völlig unbekannt.