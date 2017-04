Stand: 01.04.2017 09:01 Uhr

Dank Rauchmeldern: 13 Kinder gerettet

13 Bewohner einer Kinder- und Jugendeinrichtung im Eydelstedter Ortsteil Scharrel (Landkreis Diepholz) konnten in der Nacht vor einem Feuer gerettet werden. Nach Polizeiangaben war der Brand gegen 2 Uhr ausgebrochen. Kurz darauf hatten die Rauchmelder ausgelöst und eine Betreuerin geweckt. Die Frau konnte die Kinder und Jugendlichen im Alter von sieben bis 13 Jahren rechtzeitig ins Freie bringen. "Dieser Fall zeigt: Rauchmelder retten Leben", sagte Polizeisprecher Andrik Hackmann. Wie die Behörde mitteilte, war das Feuer in einem Büro der diakonischen Einrichtung "Bethel im Norden" ausgebrochen. Das Büro sei vollständig zerstört und die Wohngruppe nicht mehr bewohnbar, so die Polizei. Wie es zum Feuer kommen konnte, ist noch unklar. Bei dem Brand entstand ein Schaden von etwa 100.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

