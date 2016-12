Stand: 31.12.2016 14:02 Uhr

Carmen Hanken: Unfall glimpflich ausgegangen

Die Pferdetrainerin Carmen Hanken ist am Sonnabendmorgen in Jemgum (Landkreis Leer) mit einem Transporter gegen einen Baum geprallt und dabei leicht verletzt worden, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Die Feuerwehr musste die 56-Jährige aus der Fahrerkabine des Pferdetransporters befreien. Sie wurde zunächst in ein Krankenhaus gebracht, hat die Klinik aber mittlerweile wieder verlassen.

Keine Tiere an Bord

Laut Polizei geriet Hanken mit dem Transporter auf einer Dieselspur ins Rutschen. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher dieser Spur geben können, erreichen die Polizeiinspektion Emden/Leer unter der Telefonnummer (0491) 97 69 00. An dem Pferdetransporter entstand bei dem Unfall ein Totalschaden. Tiere waren aber nicht in dem Transporter. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 150.000 Euro. Carmen Hanken ist die Witwe des "XXL-Ostfriesen" Tamme Hanken. Er war am 10. Oktober überraschend gestorben.

