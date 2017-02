Stand: 16.02.2017 14:45 Uhr

Bundeswehr kann Windräder per Knopfdruck stoppen von Oliver Gressieker

Es ist eine Situation, die verheerende Folgen haben könnte: Ein Kampflugzeug der Bundeswehr kehrt von einer Übung zum Militärflugplatz Wittmundhafen zurück und plötzlich befindet sich auf gleicher Höhe ein Kleinflugzeug. Der Pilot kann zwar ausweichen, doch der Schreck sitzt tief, denn die kleine Maschine war vom Fluglotsen auf dem Radar nicht zu erkennen. "Dieses Szenario ist kein Einzelfall, sondern hat sich bereits mehrfach ereignet", sagt der Chef der Flugbetriebsstaffel, Dietmar Lührs, im Gespräch mit NDR.de. "Das war schon ziemlich gravierend."

Windräder: Stillstand auf Knopfdruck NDR//Aktuell - 16.02.2017 14:00 Uhr Immer mal wieder sind Kleinflugzeuge auf dem Radar nicht zu erkennen. Schuld könnten Windräder sein, die das Radarsignal stören. Eine neue Technik soll diese Gefahr nun ausschalten.







Fluglotse kann Windräder stoppen

Auslöser des Problems sind Windkraftanlagen. "Wir haben festgestellt, dass durch die Bewegung der Rotorblätter über den Windparks Störfelder entstehen, die dazu führen können, dass Ziele im Luftraum bei der Radarkontrolle nicht mehr angezeigt werden", so Lührs. Abhilfe soll jetzt ein neues System mit dem Namen "Flight Manager" schaffen. Es gibt dem Fluglotsen die Möglichkeit, einzelne Windkraftanlagen per Touchscreen kurzfristig abzuschalten, um den Piloten ein sicheres Überfliegen zu ermöglichen. Seit einigen Monaten wird das System in Wittmundhafen getestet. Elf Windkraftanlagen rund um den Fliegerhorst sind mit der entsprechenden Technik ausgestattet worden.

Exakte Auswirkungen noch unklar

Das erste Zwischenfazit fällt positiv aus. "Die Funktionsfähigkeit des Systems ist bislang einwandfrei", berichtet Lührs. "Die Windkraftanlagen lassen sich innerhalb weniger Sekunden anhalten und ebenso schnell auch wieder hochfahren." Noch unklar sei allerdings, inwieweit die Störfelder durch das Abschalten tatsächlich eliminiert werden und wie viele Anlagen gleichzeitig abgeschaltet werden müssen. "Im nächsten Schritt brauchen wir dazu verlässliche Daten", so der Oberstleutnant. Aus diesem Grund würden die Fluglotsen derzeit genau protokollieren, ob trotz abgeschalteter Windkraftanlagen weiterhin Ziele auf dem Radar verschwinden oder nicht. Eine endgültige Aussage darüber könne derzeit noch nicht getroffen werden.

Ehemaliger Fluglotse entwickelt System

Initiator des "Flight Managers" ist der ehemalige Wittmunder Fluglotse Clemens Krips, der nach seiner Pensionierung in die Windkraftbranche wechselte. "Ich kannte die Problematik durch meine Tätigkeit zur Genüge und habe dann mit meiner Firma angefangen, nach Lösungen zu suchen", sagt er gegenüber NDR.de. Nachdem eine Verbesserung des Radars scheiterte, sei ihm schließlich die Idee der bedarfsgerechten Schaltung der Windkraftanlagen gekommen. Das System wurde entwickelt und 2014 zunächst in Rostock/Laage und Hohn getestet.

Windparkbetreiber und Bundeswehr profitieren

Krips arbeitet dabei nicht im Auftrag der Bundeswehr, sondern für die Windkraftindustrie, die daher auch die gesamten Kosten für das System trägt. "Wir bieten den Betreibern die Möglichkeit, Standorte in der Nähe von Flugplätzen zu realisieren, die bisher aufgrund möglicher Störungen keine Genehmigung bekommen hätten", so der Radarexperte. Vom "Flight Manager" würden somit beide Seiten profitieren. "Die Windparkbetreiber können mehr Anlagen bauen und die Bundeswehr hat gleichzeitig mehr Sicherheit."

