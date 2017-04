Stand: 19.04.2017 21:21 Uhr

Bundespolizei sprengt mutmaßliche Schleuserbande

Der Bundespolizei ist in Wilhelmshaven ein Schlag gegen eine mutmaßliche Schleuserbande gelungen. Am Mittwochmorgen haben Spezialkräfte insgesamt vier Wohnungen in Wilhelmshaven und eine in Stolberg bei Aachen durchsucht. Der Verdacht lautet auf banden- und gewerbsmäßige Schleusungskriminalität. Insgesamt waren 110 Polizisten im Einsatz. Ein 27-jähriger Iraker wurde verhaftet; drei weitere Beschuldigte sind nach Angaben der Polizei zumindest vorerst wieder auf freiem Fuß.

Munition und 22.000 Euro in bar

Die Männer stehen im Verdacht, Ausländer gegen Bezahlung nach Deutschland geschleust zu haben. Es soll sich laut Polizei um mindestens neun Iraker handeln, die bereits die EU-Außengrenze überwunden hatten und von Italien und Ungarn aus weiter nach Deutschland wollten. Die Ermittler sind den Schleusern schon seit vergangenem Sommer auf der Spur. In Wilhelmshaven stellten die Beamten Munition, Computer, Mobiltelefone, diverse Schriftstücke und 22.000 Euro sicher.

