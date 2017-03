Stand: 18.03.2017 16:36 Uhr

Brückenabriss: Zwischen Spektakel und Belästigung von Oliver Gressieker

Es fühlt sich an, als würde ein ganzes Stadtviertel beben. Mit großer Wucht bohren sich die Hydraulik-Meißel der Bagger in den Beton der Brücke an der Autobahn-Anschlussstelle Oldenburg-Bürgerfelde. Mit speziellen Scheren werden die Spannstähle durchtrennt, im Minutentakt fallen mächtige Gesteinsbrocken auf ein extra vorbereitetes Sandbett auf der darunterliegenden Alexanderstraße. Es kracht und wummst, selbst mehrere Hundert Meter entfernt sind die Arbeiten noch deutlich zu hören.

A 293: Brückenabriss in Oldenburg beginnt Hallo Niedersachsen - 18.03.2017 19:30 Uhr Während des Abrisses einer Brücke in Oldenburg sind die Autobahn 293 und eine Hauptstraße voll gesperrt. Für drei Tage und Nächte müssen Anwohner zudem den Lärm hinnehmen.







Zahlreiche Zuschauer verfolgen Abriss

Trotz der enormen Geräuschbelästigung und den Verkehrsbehinderungen nehmen die meisten Oldenburger den Abriss erstaunlich gelassen. "Das muss halt gemacht werden", sagt ein älterer Herr beim Blick durch den Zaun. "Immerhin bekommen wir hier ein interessantes Spektakel geboten." Bereits um acht Uhr morgens haben sich zahlreiche Schaulustige an der Absperrung eingefunden, um die Bagger bei ihrer brachialen Arbeit zu beobachten. "So etwas sieht man schließlich nicht allzu oft", sagt eine Mutter, die mit ihrem fünfjährigen Sohn vorbeigekommen ist. "Das ist schon sehr spannend anzuschauen."

Entschädigung für direkte Anwohner

Auch von den direkten Anwohnern gibt es so gut wie keine Beschwerden. Ihnen wird der laute Brückenabriss allerdings auch finanziell versüßt. Nach Angaben von Joachim Delfs, Leiter der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, bekommen sie als Entschädigung pro Nacht um die 80 Euro, die sie bei Bedarf für eine Hotelübernachtung nutzen können. Rund 100 Personen profitieren von diesem Angebot, die meisten bleiben in ihren Wohnungen und streichen das Geld ein. "Insgesamt stößt die Baumaßnahme auf sehr große Akzeptanz", sagt Delfs. "Teilweise haben wir von Bürgern sogar Lob für den geplanten Neubau der Brücke erhalten."

Abriss verläuft planmäßig

Seit Freitagnachmittag um 16 Uhr wird die südliche Hälfte der 69 Meter langen Brücke mit schwerem Gerät Stück für Stück abgerissen. Die zum Autobahnring gehörende A 293 und die Alexanderstraße sind deshalb mehrere Tage voll gesperrt. Es ist die größte Baustelle in Oldenburg seit vielen Jahren und eine Herausforderung für die beteiligten Unternehmen. Doch die scheinen für das Großprojekt sehr gut gerüstet zu sein. "Wir sind bisher sehr zufrieden mit dem Verlauf", sagt Delfs am Sonnabendnachmittag im Gespräch mit NDR.de. "Alles läuft nach Plan." Ähnlich äußert sich auch die Polizei. Es gebe bisher keine besonderen Vorkommnisse, so ein Sprecher.

Diverse Umleitungen für Auto- und Radfahrer

Nach dem Abtransport des Bauschutts soll am Montagmorgen um 4 Uhr der Verkehr auf der A 293 auf der nördlichen Brückenhälfte wieder freigegeben werden. Die Alexanderstraße bleibt wegen Umbauarbeiten für den Neubau noch bis Mittwoch um 18 Uhr komplett dicht. Während der Vollsperrung sind fünf Umleitungen für Autofahrer sowie zwei Ersatzstrecken für Radfahrer und Fußgänger eingerichtet. Der Autobahnverkehr in Richtung Wilhelmshaven wird über die A 29 geführt, als Alternative zu der gesperrten Auffahrt Bürgerfelde können die Anschlussstellen Haarentor und Nadorst genutzt werden. Auch die Polizei hat sich auf die besondere Verkehrssituation vorbereitet.

Neubau aus statischen Gründen notwendig

Laut Delfs muss die 47 Jahre alte Brücke, die täglich von rund 50.000 Fahrzeugen passiert wird, aus statischen Gründen ersetzt werden. Nachberechnungen hätten ergeben, dass das Bauwerk dem steigenden Güter- und Verkehrsaufkommen nicht mehr gewachsen ist. "Ohne einen Ersatz würde man in Zukunft zahlreiche Schwerlasttransporte durch die Stadt führen müssen", so Delfs. Der Neubau des südlichen Brückenteils soll direkt nach dem Abriss beginnen und bis zum Jahresende fertiggestellt werden. Danach folgt die gleiche Prozedur auf der Nordseite. Während der gesamten Bauzeit wird der Verkehr auf der A 293 auf einen Fahrstreifen je Richtung beschränkt. Die Gesamtkosten für beide Bauabschnitte liegen nach Angaben von Delfs bei knapp zehn Millionen Euro.

