Brückenabriss: A 293 in Oldenburg gesperrt von Oliver Gressieker

Auch am Wochenende dürfte das Vorankommen mit Autos, Lkw und Fahrrädern im Norden Oldenburgs zäh werden. Die zum Autobahnring gehörende A 293 und die Alexanderstraße um die Anschlussstelle Oldenburg-Bürgerfeld sind bis Montag gesperrt. Die dortige 69 Meter lange Brücke soll übers Wochenende zum Teil abgerissen werden. Großes Chaos befürchtet der Leiter der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Joachim Delfs, wegen der Sperrung allerdings nicht.

Abriss beginnt heute Nachmittag

Startschuss für die Demontage der südlichen Brückenhälfte und somit auch Beginn der Sperrungen war am Freitag um 16 Uhr. Der eigentliche Abbruch der Brücke ist für Sonnabend geplant und wird sich voraussichtlich über den ganzen Tag erstrecken. "Wir werden den Beton mit hydraulischen Meißeln Stück für Stück abbrechen und die Spannstähle aus Stahl mit großen Scheren durchschneiden", so Delfs im Gespräch mit NDR.de. Im Anschluss werde der Bauschutt zerkleinert und von zahlreichen Lastwagen abgefahren.

Diverse Umleitungen für Auto- und Radfahrer

Am Montagmorgen um 4 Uhr soll der Verkehr auf der A 293 auf der nördlichen Brückenhälfte wieder freigegeben werden. Die Alexanderstraße bleibt wegen Umbauarbeiten für den Neubau sogar noch bis Mittwoch um 18 Uhr komplett dicht. Während der Vollsperrung sind fünf Umleitungen für Autofahrer sowie zwei Ersatzstrecken für Radfahrer und Fußgänger eingerichtet. Der Autobahnverkehr in Richtung Wilhelmshaven wird über die A 29 geführt, als Alternative zu der gesperrten Auffahrt Bürgerfelde können die Anschlussstellen Haarentor und Nadorst genutzt werden. Auch die Polizei hat sich auf die besondere Verkehrssituation vorbereitet. "Wir werden die Lage beobachten und bei Bedarf natürlich eingreifen", sagte Sprecher Stephan Klatte NDR.de.

Neubau aus statischen Gründen notwendig

"Der Abriss und die damit verbundenen Sperrungen stellen eine besondere Herausforderung dar", sagte Delfs. "Es ist die größte Baumaßnahme in Oldenburg seit langer Zeit und zudem der erste großstädtische Ersatzneubau einer Brücke in unserem Zuständigkeitsbereich." Laut Delfs muss das 47 Jahre alte Bauwerk, das täglich von rund 50.000 Fahrzeugen passiert wird, aus statischen Gründen ersetzt werden. Nachberechnungen hätten ergeben, dass die Brücke dem steigenden Güter- und Verkehrsaufkommen nicht mehr gewachsen ist. "Ohne einen Ersatz würde man in Zukunft zahlreiche Schwerlasttransporte durch die Stadt führen müssen", so Delfs.

Im nächsten Jahr folgt Abriss Teil zwei

Der Neubau des südlichen Brückenteils soll direkt nach dem Abriss beginnen und bis zum Jahresende fertiggestellt werden. Danach folgt die gleiche Prozedur auf der Nordseite. Während der gesamten Bauzeit wird der Verkehr auf der A 293 auf einen Fahrstreifen je Richtung beschränkt. Die Gesamtkosten für beide Bauabschnitte liegen nach Angaben von Delfs bei knapp zehn Millionen Euro.

