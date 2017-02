Stand: 28.02.2017 12:44 Uhr

Briefmarke: Ottifanten-Grüße vom Pilsumer Leuchtturm

Der Ottifant ist wohl die bekannteste Figur aus der Feder des Friesenjung Otto Waalkes. Schnell gezeichnet schmückt der Elefant mit dem markanten Rüssel so manche Autogrammkarte im Land. Nun bekommt der graue Dickhäuter einen ganz besonderen Platz: Und zwar auf einer Sonderbriefmarke. Sie wird am Mittwoch, 1. März, an Bernd Bornemann (SPD), dem Bürgermeister von Ottos Heimatstadt Emden, übergeben.

Ersttagsblatt und Postsonderstempel

Die neue Briefmarke "Bunter Gruß vom Ottifanten" hat einen Wert von 70 Cent - so lässt sich also der gemeine Brief künftig mit einem Ottifanten durch die Lande schicken. Neben der Sondermarke gibt es auch ein Ersttagsblatt und einen Postsonderstempel, eine philatelistische Besonderheit. Der Stempel zeigt zwei küssende Ottifanten.

Zu Besuch an Ottos Turm

Die Szenerie des Sonderdrucks ist nicht zufällig gewählt: Im Hintergrund ist der Pilsumer Leuchtturm bei Krummhörn (Landkreis Aurich) zu sehen. Und mit dem verbinden Otto-Liebhaber eine bekannte Film-Szene aus der "Otto - der Außerfriesische". Beim Versuch, einer Gruppe Asiaten das norddeutsche "Moin" beizubringen, tritt Otto in den Farben des Leuchtturms aus dem Gebäude und spricht: "In Russland sagt man 'Mahlzeit', in Skandinavien 'Ciao', 'Na sdorowje', 'Servus', 'Griaß di', so grüßt hier keine Sau. Doch nun seid ihr in Friesland und sollt es nicht bereuen. In Friesland grüßt man anders, in Friesland sagt man ... ."

