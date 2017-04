Stand: 06.04.2017 12:14 Uhr

Borkum bekommt wieder mehr Strand

Künftig steht Bewohnern und Besuchern der Nordseeinsel Borkum deutlich mehr Strand zur Verfügung: Denn bis Ende des Monats will das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Emden vor der Insel eine Menge Sand aufschütten. Insgesamt sollen es rund 500.000 Kubikmeter sein. Der Sand stammt von Baggerarbeiten der niederländischen Wasserbaubehörde Rijkswaterstaat in der Mündung der Außenems vor Eemshaven. Das Ziel: Größere Schiffe sollen künftig das Kohlekraftwerk in der Hafenstadt besser erreichen können.

Sand für den Hochwasserschutz

Videos 02:51 min Sand-Verklappung: Borkum wehrt sich 23.09.2016 19:30 Uhr Hallo Niedersachsen Damit größere Kohlefrachter als bisher das holländische Eemshaven anlaufen können, soll die Ems vertieft werden - und der Sand im Naturschutzgebiet Borkum-Riff verklappt werden. Video (02:51 min)

Günther Rohe von der WSA Emden spricht gegenüber NDR.de von einer "Win-win-Situation". Die WSA ist für die Stabilisierung des westlichen Ufers von Borkum verantwortlich. Denn ohne eine stabile Küstenlinie laufe die Fahrrinne der Ems Gefahr, nach Osten hin abzudriften. Zugleich soll die Aufspülung dem Hochwasserschutz dienen. Derzeit wird der Sand mithilfe eines Saugbaggers gewonnen und mit einer Rohrleitung auf den Strand gespült.

Westufer muss stabilisiert werden

Über die Sandaufspülung am Westufer freut sich auch Georg Lübben, parteiloser Bürgermeister der Nordseeinsel: Der Strand sei schon so weit abgetragen worden, dass die Sockel der Promenade schon länger sichtbar gewesen seien. "Das haben wir mit Sorge beobachtet", sagt Lübben gegenüber NDR.de. "Nun freuen wir uns, dass zusätzlich Strand vor Borkum entsteht." Die letzte Strandaufspülung in dieser Größenordnung hatte es im Jahr 1993 gegeben.

Um die Sand-Verklappung an anderer Stelle gibt es heftigen Streit. Lübben sowie Naturschützer befürchten, dass der Sand Schaden im Naturschutzgebiet Borkum-Riff anrichten könnte. Eine gemeinsame Resolution von Borkums Bürgermeister sowie 32 weiteren ostfriesischen Gemeinden gegen die Verklappung war allerdings erfolglos geblieben. Insgesamt dürfen die Niederlande nach einer Entscheidung des niedersächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft und Naturschutz (NLWKN) 2,3 Millionen Kubikmeter Sand abkippen. Gegen diese Entscheidung hat die Stadt Borkum Klage beim Verwaltungsgericht in Oldenburg eingereicht.

