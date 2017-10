Stand: 26.10.2017 11:57 Uhr

Blindgänger in Emden ist erfolgreich entschärft

Schneller als erwartet haben Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes am Donnerstagmorgen in Emden einen Blindgänger unschädlich gemacht. Wie die Stadt um 11 Uhr mitteilte, konnten beide Zünder der amerikanischen Zehn-Zentner-Bombe entfernt werden. Rund 1.700 Anwohner, die am Morgen das Evakuierungsgebiet im Stadtteil Constantia verlassen mussten, durften daraufhin in ihre Häuser zurückkehren. Ursprünglich hatte es geheißen, dass eine Rückkehr vermutlich erst gegen 15 Uhr möglich sei. Auch die Sperrungen der Autobahn 31, der Wasserstraßen und des Luftraums wurden wieder aufgehoben.

Keine Probleme bei Räumung

"Es ist alles bestens gelaufen. Der Sprengmeister hat super gearbeitet", sagte Stadtsprecher Eduard Dinkela gegenüber NDR.de. Auch bei der Evakuierung der insgesamt 14 betroffenen Straßen habe es keine Probleme gegeben. Bereits um 9.40 Uhr meldete die Einsatzleitung, dass alle Menschen das Gebiet verlassen haben. Die Stadt hatte den Anwohnern empfohlen, die Wartezeit während der Evakuierung mit Besorgungen oder Verwandtenbesuchen zu überbrücken. Im Feuerwehrhaus Larrelt wurde zudem eine Aufenthaltsmöglichkeit eingerichtet.

91-Jähriger gab Hinweis auf Bombe

Die Bombe lag in etwa drei Metern Tiefe unter einem Acker am Ende der A 31, kurz vor der Kreuzung am VW-Betriebsgelände. Ein 91-jähriger, ehemaliger Flakhelfer hatte die Behörden vor einigen Wochen auf den Blindgänger hingewiesen. Laut Dinkela soll der Mann sehr detaillierte Angaben gemacht haben. Als 17-Jähriger hatte er während des Zweiten Weltkriegs den Abwurf der Bombe beobachtet. Warum er sich erst jetzt an die Behörden gewandt hat, konnte Dinkela nicht sagen.

