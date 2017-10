Stand: 25.10.2017 10:29 Uhr

Blindgänger: 1.700 Emder müssen Häuser verlassen

Wegen eines Bombenfunds in Emden müssen am Donnerstag rund 1.700 Anwohner im Stadtteil Constantia bis 8 Uhr ihre Häuser verlassen haben. Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Niedersachsen wollen die Fliegerbombe im Laufe des Vormittags entschärfen. Zwischen 10 und 12 Uhr wird deshalb auch die Autobahn 31 vollgesperrt.

91-Jähriger gab Hinweis auf Bombe

Die Bombe liegt in etwa drei Metern Tiefe unter einem Acker am Ende der A 31, kurz vor der Kreuzung am VW-Betriebsgelände. Das haben Sondierungsmaßnahmen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes bestätigt. Ein 91-jähriger, ehemaliger Flakhelfer hatte die Behörden vor einigen Wochen auf den Blindgänger hingewiesen. Nach Angaben von Stadtsprecher Eduard Dinkela soll der Mann sehr detaillierte Angaben gemacht haben. Warum er sich erst jetzt an die Behörden gewandt hat, konnte Dinkela nicht sagen.

Sprengung nicht ausgeschlossen

Bei dem Blindgänger soll es sich um eine Fünf- oder Zehn-Zentner-Bombe handeln. Weitere Details sind nicht bekannt. Laut Dinkela ist auch noch völlig unklar, ob sie entschärft werden kann oder gesprengt werden muss. Das sei von der Art des Zünders abhängig. Für den Fall einer Sprengung wurden bereits zwei große Wassertanks aufgestellt, die die Wucht der Explosion eindämmen könnten.

14 Straßen im Evakuierungsbereich

Alle Häuser in einem Radius von 600 Metern um den Fundort müssen evakuiert werden. Betroffen sind folgende Straßen:

Justus-Liebig-Straße

Werner-Heisenberg-Straße

Niels-Bohr-Straße

Ernst-Abbe-Straße

Robert-Bunsen-Straße

Josef-Stefan-Straße

Max-Plank-Straße ab Hausnummer 18a/b gerade, ab Hausnummer 47 ungerade

Alfred-Nobel-Straße

Lise-Meitner-Straße ab Hausnummer 37 ungerade, ab hausnummer 62a gerade

Gustav-Kirchhoff-Straße

Hans-Geiger-Straße

Rheyder Sand ab Huasnummer 64 gerade; ab Hausnummer43 ungerade

Korvettenweg ab Hausnummer 41 ungerade, ab Hausnummer 24 gerade

Möwensteert ab Hausnummer 77 ungerade, ab Hausnummer 50 geradee

Rückkehr vermutlich gegen 15 Uhr möglich

Die Stadt rät den Anwohnern, in der Zeit bis 15 Uhr einkaufen zu gehen oder Verwandte zu besuchen. Im Feuerwehrhaus Larrelt wird zudem eine Aufenthaltsmöglichkeit eingerichtet. Weitere Informationen bekommen die Betroffenen über das Bürgertelefon unter der Telefonnummer (04921) 87 18 18. Es ist heute bis 20 Uhr und am Donnerstag von 6 Uhr bis zwei Stunden nach der Entschärfung geschaltet. Hier kann bei Bedarf auch ein Krankentransport angefordert werden. Die Stadt rechnet damit, dass die Anwohner ab 15 Uhr wieder in ihre Häuser zurückkehren können.

