Stand: 26.01.2017 14:49 Uhr

Biblischer Besuch: "Arche Noah" in Wilhelmshaven

Kurz vor ihrer Rückkehr in ihre niederländische Heimat hat die "Arche Noah" noch einmal in Wilhelsmhaven festgemacht. Nach sechs Jahren auf See in Deutschland, Dänemark und Norwegen können Besucher noch vier Wochen lang in den Bauch der "Arche" steigen. Auf dem Schiff, das der biblischen Arche nachempfunden ist, werden Geschichten aus der Bibel erzählt - mit lebensgroßen, handgeschnitzten Holzfiguren. Sogar zwei sechs Meter hohe Giraffen aus Stoff sind dabei - gemeinsam mit den anderen "Bewohnern" sollen sie das Gedränge an Bord der "Arche" veranschaulichen, so Schiffseigner und Initiator Aad Peters.

Am "Lebensbaum" entlang durch die "Arche Noah"





























Arche kommt auch noch nach Leer

Den Rundgang auf der "Arche Noah", der bei Adam und Eva beginnt und im Bauch des Schiffs bei den Wurzeln des "Lebensbaums" endet, haben laut Peters in den letzten Jahren rund 400.000 Menschen besucht. Kinder bauten eigene Beziehungen zu den Szenen auf und Erwachsene entwickelten einen neuen Zugang zu ihrem Glauben, meint Peters. Der 61-Jährige glaubt, nur Menschen, die ihre eigenen Wurzeln kennen, könnten offen auf andere Kulturen zugehen - mit der "Arche Noah" will Peters den Menschen "ihre kulturellen und religiösen Wurzeln wieder nahebringen". Peters ist in den Niederlanden ein bekannter TV-Produzent. Für sein soziales Engagement wurde er 2001 in den Ritterstand erhoben. Sein Projekt "Arche Noah" lag vor Wilhelmshaven unter anderem in Bremerhaven und Bremen.

Bibel-Erlebnispark liegt in Bremerhaven 31.10.2016 18:30 Uhr Aad Peters erzählt die biblische Geschichte von der Arche Noah mal anders. Der Niederländer hat den weltweit ersten schwimmenden Bibel-Erlebnispark gebaut.







Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 26.01.2017 | 17:30 Uhr