Stand: 18.07.2017 16:06 Uhr

Betrug? Hersteller mogeln bei Eissorten

Ausgerechnet in der Zeit, in der die Eisverkäufer Hochsaison haben, gab das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) in Oldenburg bekannt: Verbraucher werden beim Kauf von Eis häufig in die Irre geführt. In Sorten mit feiner Vanille oder Walnüssen sei nicht immer das drin, was die Hersteller angeben. Das haben dem Amt zufolge Kontrolleure in Braunschweig und Oldenburg bei der Untersuchung von Speiseeis herausgefunden. Ein Ergebnis war, dass sieben von neun Proben Walnusseis nur Spuren von Walnüssen enthielten. Der fehlende Walnuss-Anteil sei durch wesentlich günstigere Haselnüsse ersetzt worden.

Synthetische Stoffe statt Vanillin

Die Kontrolleure untersuchten Eis-Proben aus handwerklicher und industrieller Herstellung in Laboren. Den Angaben des Laves zufolge fielen bei der Untersuchung von Vanilleeis 39 von 46 Proben durch eine irreführende Kennzeichnung negativ auf. Es seien synthetisch hergestellte Aromastoffe und nicht ausschließlich echte Vanille nachgewiesen worden. Vanille ist ein Orchideengewächs aus den Tropen und gehört zu den beliebtesten Gewürzen der Welt. Laut Laves wird echtes Vanillin wegen der steigenden Nachfrage und den steigenden Preisen oft durch synthetische oder biotechnologische Stoffe ersetzt.

