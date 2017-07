Stand: 20.07.2017 11:57 Uhr

Beluga-Prozess: Stolberg muss mit Haft rechnen

Der ehemalige Chef der Bremer Beluga-Rederei, Niels Stolberg, wird voraussichtlich zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Das Bremer Landgericht gab am Donnerstag einen entsprechenden Hinweis. Die Richterin stellte eine Haftstrafe zwischen drei Jahren und sechs Monaten und drei Jahren und neun Monaten in Aussicht. Diesem Deal müssten allerdings Verteidigung und Staatsanwaltschaft zustimmen.

Verteidigung lehnt vorgeschlagenen Deal ab

Stolbergs Anwalt kündigte bereits im Gerichtssaal an, dass er den Vorschlag nicht akzeptieren werde. Er sprach von einer "völlig überzogenen Forderung". Sollte das Urteil tatsächlich so ausfallen, werde man in Revision gehen. Der Verteidiger fordert eine Bewährungsstrafe für seinen Mandanten.

Videos 02:36 min Beluga-Prozess: Vorwürfe gegen Stolberg Hallo Niedersachsen Die Bremer Staatsanwaltschaft hat gegen den ehemaligen Beluga-Chef Niels Stolberg schwere Vorwürfe erhoben. Ihm wird Bilanzfälschung, Untreue und Betrug vorgeworfen. Video (02:36 min)

37 Straftaten stehen im Raum

Stolberg werden insgesamt 37 Straftaten vorgeworfen - darunter Kreditbetrug und Bilanzfälschung. Die Staatsanwaltschaft, die vier bis fünf Jahre Haft gefordert hatte, will sorgfältig prüfen, ob sie dem vorgeschlagenen Deal zustimmen würde. Sie sieht in Stolberg einen von Größenwahn getriebenen Menschen, der betrogen und getäuscht habe.

Krebserkrankung könnte strafmildernd sein

Ein Deal hätte den Prozess abgekürzt, jetzt ist das Ende wieder offen. Stolbergs schwere Krebserkrankung dürfte sich in einem gewissen Rahmen strafmildernd auswirken. Sie kann allerdings nicht dazu führen, dass eine Bewährungsstrafe verhängt wird, wenn Haft angemessen ist. Die drei ebenfalls angeklagten ehemaligen Mitarbeiter der Beluga-Reederei können dagegen mit Bewährung rechnen.

Weitere Informationen Das Beluga-ABC Von A wie Anklage über O wie Oaktree bis Z wie Zickenzauber - das Beluga-ABC klärt die wichtigsten Begrifflichkeiten rund um den Fall Beluga. mehr mit Video Beluga-Prozess: Mindestens vier Jahre Haft? Im Prozess gegen den Ex-Beluga-Chef Niels Stolberg haben sich Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Gericht über das Strafmaß ausgetauscht. Die Anklage will mindestens vier Jahre Haft. (31.05.2017) mehr Beluga-Prozess: Stolberg belastet Nord/LB schwer Im Beluga-Prozess hat Niels Stolberg die Nord/LB erneut belastet. Die Bank habe über seine Finanzierungsmethoden Bescheid gewusst, so der wegen Kreditbetrugs angeklagte Ex-Reeder. (23.08.2016) mehr

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 20.07.2017 | 12:00 Uhr