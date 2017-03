Stand: 02.03.2017 14:13 Uhr

Bela B hat Museumsdorf-Direktor "lieb" von Oliver Gressieker

Es gibt Dinge, die müssen einfach klargestellt werden. Das mag sich auch "Ärzte"-Schlagzeuger Bela B gedacht haben, als er sich mit einem Video auf seiner Facebook-Seite an das Museumsdorf Cloppenburg wandte, um sich zu entschuldigen. "Es tut mir leid", sagt der bekannte Musiker reumütig vor einer Kulisse, die wie ein Arbeitszimmer aussieht. "Lieber Professor Dr. Uwe Meiners, ich hab' Sie lieb."

Langes Interview verhindert Ausstrahlung von Beitrag

Auslöser für die ungewöhnliche Liebesbekundung in Richtung des Museumsdirektors war Bela B's Aufritt in der NDR Sendung DAS! am 22. Februar. Beim Gespräch auf dem Roten Sofa gab es so viel zu erzählen, dass ein geplanter Beitrag über den Umzug der Harpstedter Landdisco "Sonnenstein" ins Museumsdorf Cloppenburg kurzfristig gestrichen werden musste. "Viele Zuschauer haben zurecht moniert, dass der Bericht der Live-Sendung zum Opfer gefallen ist", verkündet Bela B in dem Video mit deutlich hörbarer Ironie. Er werde deshalb versuchen, in anderen Interviews auf die Kultdisco hinzuweisen.

Facebook-Nutzer von Video begeistert

Unabhängig davon, wie ernst die Botschaft von Bela B gemeint ist, stößt das 70-sekündige Video auf eine enorme Resonanz. Auf Facebook wurde es bereits mehr als 80.000 Mal aufgerufen und von etlichen Nutzern kommentiert. Zu Wort melden auch viele Harpstedter, die dem Musiker für seine unerwarteten Worte danken. Viele von ihnen versichern, dass sie Bela B trotz des ausgefallenen Beitrags ebenso lieb hätten und ihm selbstverständlich verzeihen würden. Eine Nutzerin lädt ihn sogar auf einen Kaffee ein - zwei Straßen von der Disco entfernt, wie sie schreibt.

Museumdorf freut sich über die Resonanz

Auch die Verantwortlichen des Museumsdorfes nehmen die Videobotschaft rundum positiv auf. "Ich finde das sehr charmant und erfrischend", sagte der direkt angesprochene Direktor Uwe Meiners gegenüber NDR.de. "Wir freuen uns und sind natürlich auch überhaupt nicht verschnupft, dass der Beitrag über unser Projekt dem Interview mit Bela B weichen musste." Sich selbst mit einem Video zurückmelden will der Museumsdirektor allerdings nicht. "Aber wir werden Bela B per Post mit allen Infos zu unserem Projekt versorgen." Die Projektleiterin des Disco-Umzugs, Eva Geiß, staunt vor allem darüber, dass sich der bekannte Musiker überhaupt so viel Mühe gemacht hat. Die damit verbundene Aufmerksamkeit sei natürlich toll, sagte Geiß. Möglicherweise hätten sich viele Harpstedter über den ausgefallenen Bericht beschwert.

Zusammenhang mit anderer Sendung?

In der DAS!-Redaktion wurde die Reaktion von Bela B ebenfalls mit großem Erstaunen zur Kenntnis genommen. "Wir finden es sehr reizend, dass er sich zu Wort gemeldet hat", sagte die verantwortliche Redakteurin der betroffenen Sendung, Stephanie Barrenberg. "Schließlich ist das Streichen eines Beitrags ein völlig normaler Vorgang, der regelmäßig vorkommt." Barrenberg vermutet, dass das Video damit zusammenhängt, dass wenige Tage zuvor ein Interview mit Bela B aus der ProSieben-Live-Sendung "Circus HalliGalli" gestrichen worden war. Die Moderatoren Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt hatten sich daraufhin bei Bela B mit einer Videobotschaft entschuldigt, die passenderweise mit den Worten "Wir haben Dich lieb" endet.

Museumsdirektor lädt Bela B ein

In Cloppenburg hofft man nun, dass die Liebesbeziehung mit Bela B noch ein unerwartetes Happy End findet und der Musiker möglicherweise sogar zur Wiedereröffnung der Landdisco "Sonnenstein" im Museumsdorf auftritt. "Wir werden ihn auf jeden Fall einladen, ein Konzert zu geben", so Museumsdirektor Meiners. Sollte das gelingen, wäre das wirklich ein großer Coup, sagt NDR Redakteurin Barrenberg. Sie kündigte an, dass der ausgefallene Beitrag in der DAS!-Sendung am Freitag, den 3. März nachgeholt wird.

