Stand: 10.01.2017 11:16 Uhr

Autofahrer stirbt bei Kollision mit Nordwestbahn

Bei einem Bahnunfall in Cloppenburg ist am Dienstagvormittag ein Mensch ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, prallten um kurz nach 9 Uhr ein Zug der Nordwestbahn und ein Auto am unbeschrankten Bahnübergang Brookweg zusammen. Der Ford Mondeo wurde mehr als 300 Meter mitgeschleift und völlig zerstört, der 42 Jahre alte Fahrer aus Bersenbrück starb noch an der Unfallstelle. Eine weitere Person auf der Rückbank wurde offenbar verletzt - wie schwer, ist noch nicht bekannt. Die 67 Zugpassagiere, der 33-jährige Lokführer aus Varrel sowie der 51-jährige Schaffner blieben unverletzt. Die Fahrgäste der Nordwestbahn mussten mehr als eine Stunde in dem Unfallzug verharren, bis sie mit einem Bus weiterbefördert werden konnten.

Nordwestbahn richtet Busnotverkehr ein

Die Ursache für das Unglück ist noch unklar. Die Bergungsarbeiten vor Ort dauern an, der Brookweg ist voll gesperrt. Der Verkehr auf der eingleisigen Bahnstrecke zwischen Cloppenburg und Ahlhorn ist eingestellt. Die Nordwestbahn habe einen Busnotverkehr eingerichtet, sagte eine Sprecherin des Unternehmens. Der Zugverkehr zwischen Osnabrück und Cloppenburg sowie zwischen Ahlhorn und Wilhelmshaven verlaufe aber planmäßig.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 10.01.2017 | 11:00 Uhr