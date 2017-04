Stand: 19.04.2017 13:10 Uhr

Angespülte schwarze Päckchen: Es ist Kokain

In den auf den Ostfriesischen Inseln angespülten mysteriösen schwarzen Päckchen befindet sich Kokain. Das haben die Polizeiinspektionen in Leer und Aurich sowie die Staatsanwaltschaft Aurich bekannt gegeben. Die Sicherheitsbehörden hatten den Inhalt der Pakete, ein weißes Pulver, überprüfen lassen. Woher es stammt, ist noch unklar. Nachdem vor etwa einer Woche die ersten neun Pakete am Strand von Borkum angespült worden waren, tauchten nun welche auf Norderney und Baltrum auf. Das teilten die Staatsanwaltschaft und die Polizei Aurich mit. Wie eine Polizeisprecherin sagte, seien etwa 20 Päckchen gefunden worden. Und möglicherweise werden es mehr. "Ich könnte mir vorstellen, dass noch welche angeschwemmt werden", sagte die Sprecherin weiter.

"Suchen macht keinen Sinn"

Auf den Inseln hatten sich zuletzt hartnäckig Gerüchte gehalten, dass es sich bei dem weißen Pulver um Drogen handeln könnte. Die Staatsanwaltschaft hatte das bisher nicht bestätigen wollen. Grund könnte die Sorge gewesen sein, dass die Funde Drogendealer anlocken könnten. Auf Norderney ist jedoch bislang niemand aufgefallen. "Suchen macht keinen Sinn bei 17 Kilometern Strandlänge", sagte Gemeindesprecher Herbert Visser. Normale Passanten würden die Päckchen bei der Polizei abgeben. "Die können damit nichts anfangen, die werden doch nicht gleich zu Drogendealern", sagte Visser.

Mitnehmen hätte "strafrechtliche Konsequenzen"

Die Polizei ruft jedenfalls weiterhin dazu auf, die Päckchen zu melden. Außerdem weisen die Beamten daraufhin, dass "die unbefugte Mitnahme der Päckchen strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen wird", heißt es in einer Mitteilung. Außerdem prüfe sie einen Bezug zu ähnlichen Anspülungen im Ausland.

