Andrea Nahles ist neue Grünkohlkönigin

Der Oldenburger Grünkohlkönig ist auch in diesem Jahr eine Grünkohlkönigin. Und auch in diesem Jahr stammt sie aus den Reihen des Bundeskabinetts. Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) übernahm am Montagabend in Berlin das Zepter von Bildungsministerin Johanna Wanka (CDU). Diese musste ihr Amt nach einem Jahr turnusgemäß abgeben. Der Wechsel erfolgte beim traditionellen mittlerweile 60. "defftig Ollnborger Gröönkohl-Äten" in der Vertretung des Landes Niedersachsen in Berlin.

Deftiger Schmaus mit Bier und Korn

Vor der Kür der neuen Kohlkönigin ließ Oldenburgs Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD) den rund 280 Gästen Deftiges auftischen: 200 Kilo Grünkohl, 95 Kilo Kasseler, 60 Kilo Fleischpinkel, 50 Kilo Kochmettwurst und 38 Kilo geräucherter Speck. Heruntergespült wurde alles mit herbem friesischem Bier. Schnaps sollte bei der Verdauung helfen.

Pflicht: Ein Besuch in Oldenburg

Die einzige Pflicht des Grünkohlkönigs - neben dem Grünkohlessen in Berlin - ist ein Besuch in Oldenburg. Seit 1956 nutzen die Oldenburger das Grünkohlessen, um für ihre Stadt und Region zu werben. Schon als Bonn noch Bundeshauptstadt war, hatte sich das Essen als Politpromi-Treff etabliert. Erst seit 1998 findet das Festessen in Berlin statt. Zu den bisherigen Majestäten gehören unter anderem die Alt-Kanzler Helmut Schmidt (SPD) und Helmut Kohl (CDU), die ehemaligen Außenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP) und Joschka Fischer (Grüne) und auch Ex-Wirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP).

Nur zweimal musste das "Gröönkohl-Äten" bisher ausfallen: 1962 wegen der Hochwasserkatastrophe und 1991 wegen des Golf-Krieges.

