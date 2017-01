Stand: 08.01.2017 14:02 Uhr

Als die Nordsee zur tödlichen Wal-Falle wurde von Stefanie Nickel

Als am 8. Januar zwei Pottwale am Strand der Nordseeinsel Wangerooge angeschwemmt werden, ist die Bestürzung über den Tod der Meeresgiganten groß. Doch kaum einer vermag sich auszumalen, was noch bevorsteht. Vier Tage später, am 12. Januar, treiben vor der Hochseeinsel Helgoland zwei weitere tote Wale. Am gleichen Tag stranden auf der Insel Texel in den Niederlanden fünf Pottwale. Sie leben noch und verenden kläglich. Damit aber nicht genug. Das Walsterben in der Nordsee geht weiter. Einen Tag danach liegt in der Außenweser vor Bremerhaven ein toter Pottwal im Watt, etwa zehn Kilometer vor der Küste. Ein weiteres Tier wird noch am selben Tag auf einer Sandbank vor der Vogelinsel Trischen angeschwemmt. Bis Mitte Februar werden insgesamt 30 tote männliche Pottwale in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, den Niederlanden, Großbritannien und Frankreich gezählt. Jetzt ist klar: Es ist das größte Walsterben, das die Nordsee seit Beginn der Aufzeichnungen je erlebt hat.

Das größte Walsterben der Nordsee



















































Die flache Nordsee wird Walen zum Verhängnis

Dass Pottwale in der Nordsee zuhauf sterben, ist indes kein neues Phänomen. Die Nordsee wird den Tieren seit Jahrhunderten zum Verhängnis, sie verlieren in dem flachen Gewässer auch aufgrund der Tide die Orientierung. Mitte der 1990er-Jahre wurden innerhalb von drei Jahren mehr als 50 Pottwale an europäischen Nordseeküsten angespült. Eine Strandung vor Baltrum sorgte 1994 für großes öffentliches Interesse, zeitnah wurden auch Kadaver an die Küsten der Niederlande, Großbritanniens und Belgiens entdeckt - insgesamt waren es 22.

Doch die Gründe für das Walsterben können vielfältig sein. Und so mussten Forscher und Beobachter sich Anfang 2016 die Frage stellen: Warum verendeten die jungen Pottwalmännchen in der Nordsee? Waren sie verhungert? Hatten sie große Mengen Plastik verschluckt? Oder waren sie durch Lärm möglicherweise fehlgeleitet worden?

Wissenschaftler untersuchen 30 Tiere

Um Antworten zu finden, macht sich ein Team aus Veterinär-Pathologen von der Tierärztlichen Hochschule in Hannover, Freiwilligen und Mitarbeitern des Nationalparks Wattenmeer sowie Tierpräparator Aart Walen und sein Team aus den Niederlanden schon bald an die Arbeit. Am Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven nahmen sie die 12 und 13 Meter langen Tiere aus Wangerooge auseinander. Die Veterinäre interessieren sich besonders für ihren Mageninhalt, der Präparator wollte an das Skelett heran. Denn auf Wangerooge soll eines der Skelette im Frühjahr ausgestellt werden.

Präparator setzt Pottwal-Skelett zusammen Hallo Niedersachsen - 07.07.2016 19:30 Uhr Er hat ein riesiges Knochen-Puzzle zu bewältigen: Zwei der Pottwale, die Anfang 2016 vor der Nordseeküste verendet sind, werden von Tierpräparator Aart Walen hergerichtet.







Olfaktorische Herausforderung: Geruch der Verwesung

Wer Mitte Januar 2016 den Jade-Weser-Port aufsucht, dem bietet sich ein gespenstisches Bild. Dort liegen zwei riesige tote Pottwale in noch größeren Wannen aus dicker Plastikfolie. Die Wellen der rauen Winternordsee schlagen gegen die Kaimauer. Menschen waten durch Blut und Kadaverreste, zerteilten mit Messern bewaffnet die tonnenschweren Kolosse. Lastkräne, Bagger, Container säumen die Szenerie. Ohne das schwere Gerät wäre das ohnehin schon schwierige Zerlegen fast unmöglich. Der süßliche Geruch der Verwesung liegt erdrückend schwer in der Luft.

Wale sind ihrer Lieblingsspeise gefolgt

Die Arbeit lohnt sich. Einige Monate später - im Mai - präsentieren die Wissenschaftler auf einem Wal-Symposium in Wilhelmshaven ihre Ergebnisse. Sie haben eine Fülle von für die Wissenschaft wertvolle Daten gesammelt - und einige davon sorgen für Verwunderung: Denn die jungen Pottwale sind den Untersuchungen zufolge nicht wie zunächst angenommen verhungert. In den Mägen der Tiere wurden die Reste von Kalmaren gefunden - die Lieblingsspeise der Wale. Dennoch hängt ihr Tod möglicherweise mit den großen Tintenfischen zusammen. Die Theorie: Von der Arktis kommend sind die jungen Walmännchen ihrer Beute an der Küste Norwegens gefolgt bis sie schließlich in der Nordsee landeten. Die Wassertemperaturen seien für die Jahreszeit ungewöhnlich hoch gewesen, sagte Ursula Siebert von der Tiermedizinischen Hochschule Hannover in Wilhelmshaven. Das könnte die Tintenfische weit in den Norden getrieben haben. "Die klimatischen Veränderungen könnten dazu beigetragen haben." Dass die Wale der Beute folgten, wurde ihnen zum Verhängnis, denn die Nordsee ist zu flach für sie. Sie verloren die Orientierung.

Weitere Informationen mit Video Blutiger Kraftakt: Vom Wal-Koloss zum Stückwerk Wenn der Wal-Präparator und seine Helfer Pottwale zerlegen, ist das zum einen eine Herausforderung für alle Sinne. Zum anderen, "wie wenn man ein Ei pellt". (17.01.2016) mehr

Große Mengen Plastik in Tiermägen gefunden

Letztlich vermuten die Experten, dass mehrere Faktoren für das massenhafte Walsterben verantwortlich waren. Neben der Verschiebung von Nahrungsgründen und geänderten Meeresströmungen durch den Klimawandel könnten nach Ansicht der Experten auch Geräusche eine Rolle gespielt haben. Diese könnten den Tieren zusätzlich die Orientierung genommen haben. Auch die Vermüllung der Meere durch Plastik dürfte bei dem Walsterben eine Rolle gespielt haben. In den Mägen der Wale haben Tiermediziner haufenweise Abfall gefunden, darunter Autoteile, Verpackungen und Kaffeekapseln. Zum Tod habe dieser Müll zwar nicht geführt, doch er hätte den Tieren im weiteren Leben Probleme bereitet, sagte Tiermedizinerin Siebert.

Riesiges Knochen-Puzzle muss zusammengesetzt werden

In den Niederlanden zieht sich die Arbeit von Tierpräparator Aart Walen derweil über das ganze Jahr hin. Fast ein halbes Jahr ruhen die sterblichen Überreste der Pottwale zunächst in Containern. Danach stand die Endreinigung der Knochen von Fett- und Fleischresten an, Zähne mussten aus dem Kiefer einzeln gelöst und katalogisiert werden. Schließlich müssen die Knochen wieder zusammengesetzt werden. Im Frühjahr soll ein Skelett auf der Insel Wangerooge ausgestellt werden - als Touristenattraktion und Erinnerung an die gestrandeten Riesen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 28.12.2016 | 11:30 Uhr