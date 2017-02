Stand: 13.02.2017 18:48 Uhr

Alle unter einem Dach - mit Hauskuh "Kelly" von Frank Jakobs

Die Mülltonne rumpelt über die Auffahrt. Heike Rüdiger zieht sie im Dauerlauf hinter sich her. Dahinter verfolgt vergnügt ein Tier das Gespann: "Kelly", eine echte ostfriesische Kuh. Mit 1,75 Meter Stockmaß ein ziemliches Kaliber, aber zahm wie ein Kätzchen. Doch "Kelly" lebt nicht im Stall oder auf der Weide - sondern im Haus von Rüdiger und ihrem Mann Freddy Janssen in Osteel (Landkreis Aurich). Das klingt nach echtem Luxusleben. Und ist es auch, mit Teppichboden und Warmwasser. "Ein Bauer hat uns die Kuh geschenkt", sagt Rüdiger. "Kelly" ist ein Zwitter. "Solche Tiere werden meistens geschlachtet, weil sie keine Milch geben und für die Zucht nicht geeignet sind", erklärt Janssen.

Hauskuh "Kelly": Ein stubenreiner Zwitter







"Sie kann die Türen selbst öffnen"

Aber "Kelly" hatte Glück. Mit der Flasche ziehen die beiden Ostfriesen das Tier groß. Und mit der Zeit entwickelt "Kelly" ihre ganz eigenen Vorlieben: "Morgens bekommt sie eine Schüssel Obstfrühstück mit Birnen, Kartoffeln und Möhren und was sonst so da ist", sagt Rüdiger. Ihr Frühstück nimmt sie gewöhnlich im Haus ihrer Pflegeeltern ein. Dann kommt sie auch schon mal in die Küche oder leistet beim Fernsehen Gesellschaft. "Sie kann die Türen selber öffnen und schließen", so Janssen. Und wenn es im Winter kalt ist, steht sie gerne vor dem Kamin, um sich aufzuwärmen.

"Wenn sie muss, geht sie raus"

Doch auch draußen, wo Tiere ihrer Art eigentlich hingehören, geht es "Kelly" gut. Dort lebt sie - aus Sicht des Menschen - gemütlicher als ihre Artgenossen. In ihrer wärmeisolierten Blockhütte hat sie Warmwasser und einen weichen Teppich auf ihrem Schlafplatz. Denn Stroh piekt zu sehr. "'Kelly' ist eben eine anspruchsvolle Kuh und zivilisiert", sagt Heike Rüdiger: "Sie ist stubenrein. Wenn sie merkt, sie muss, dann geht sie raus." Ein schlaues Tier sei "Kelly", sagt Rüdiger, denn sie beherrsche auch knifflige Spiele. "Sie spielt gerne das Hütchenspiel mit drei Bechern und sie findet immer den, unter dem der Keks versteckt ist", so Rüdiger.

Ein eigenes Reich für Kelly

Als Gegenleistung für so viel Luxus müsse "Kelly" aber den Rasen mähen - auf ihre eigene Art. Wenn sie ihre Sache gut macht, gibt es dann einen kräftigen Schluck Cola. Und demnächst soll es "Kelly" noch besser gehen als ohnehin schon. Denn ihre Pflegeeltern sind ins Nachbardorf Rechtsupweg umgezogen und bauen um, damit "Kelly" ihr eigenes Reich bekommt. Natürlich im Haus von Heike Rüdiger und Freddy Janssen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 14.02.2017 | 17:00 Uhr