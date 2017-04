Stand: 26.04.2017 07:58 Uhr

Abriss im Delmenhorster Wollepark beginnt

Die Stadt Delmenhorst beginnt heute wie geplant mit dem Abriss von fünf alten Wohnblöcken im Wollepark. Der Abriss der Blöcke 1 bis 5 ist Teil eines umfassenden Sanierungsplans in der Stadt. Diese Gebäude sind schon seit einiger Zeit unbewohnt. Bis Oktober sollen die Gebäude Geschichte sein. Langfristig will die Stadt weitere Gebäude abreißen lassen. Fest steht bereits, dass die Blocks 13 und 14 ebenfalls verschwinden werden. Um die Blocks 11 und 12 gibt es dagegen seit einiger Zeit Streit. Gleichzeitig geht der Streit um nicht beglichene Rechnungen in zwei anderen Wohnblöcken weiter.

Abriss der ersten Blocks kostet rund 1,5 Millionen Euro

Laut Stadtverwaltung betragen die Abrisskosten rund 1,5 Millionen Euro. Insgesamt stehen der Stadt nach eigenen Angaben 9,3 Millionen Euro für das rund 23 Hektar große Sanierungsgebiet Wollepark zur Verfügung. Das Geld komme zu einem Drittel von der Stadt und zu zwei Dritteln aus Landes- und Bundesmitteln, wie ein Stadtsprecher mitteilte. Die Stadt hatte bei einer Zwangsversteigerung im Juli 2015 für rund 625.000 Euro den Zuschlag für die nicht mehr genutzten Wohnblöcke "Am Wollepark" 1 bis 5 sowie das Parkhaus erhalten - das ebenfalls abgerissen werden soll.

Die Stadtwerke hatten zwei Wohnblöcken im Wollepark das Wasser abgestellt, dabei jedoch die gesetzlichen Fristen nicht beachtet.

Marode Gebäude sollen vom Markt

Auch bei anderen Gebäuden hat sich die Stadt ein Vorkaufsrecht gesichert. Langfristig sollen auch die Häuserblocks 13 und 14 abgerissen werden. Die Stadt hatte jüngst die Entscheidung zum Abriss der entsprechenden Gebäude mit dem maroden Zustand erklärt. Man brauche momentan zwar Wohnraum, aber nicht diesen maroden. Der müsse vom Markt, erklärte Fritz Brünjes, Fachbereichsleiter Planen und Bauen, gegenüber der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Anschließend wolle die Stadt dort neue Wohn- und Geschäftshäuser errichten, so Brünjes.

Die Stadt will am liebsten abreißen

Auch die derzeit noch bewohnten Blocks 11 und 12 würde die Stadt am liebsten abreißen. Zumindest hat Delmenhorsts Oberbürgermeister Axel Jahnz (SPD) gegenüber dem NDR keinen Hehl aus den Absichten der Stadt gemacht. "Wenn wir sie in unserem Eigentum haben, nach Recht und Gesetz, da bin ich wieder dabei, dann werden wir sie abreißen, mit absoluter Sicherheit", so der OB. Das wäre zumindest auch ein Erklärungsansatz, warum die Stadt und die Stadtwerke beim Thema Wollepark in den letzten Wochen einen harten Kurs gefahren haben.

Quartier in den Schlagzeilen

Jüngst war das Quartier nämlich in die Schlagzeilen geraten, weil die Stadtwerke wegen nicht bezahlter Rechnungen in den Häuserblocks 11 bis 12 zwischenzeitlich das Wasser abgestellt hatten. Die Stadtwerke Delmenhorst (SWD) haben der Wohnungseigentümergesellschaft nun eine Frist gesetzt, um die noch ausstehenden 185.000 Euro zu bezahlen. Sonst wird laut Stadtwerken dort am Donnerstag das Gas abgestellt. Die Häuser der säumigen Eigentümer stehen genau gegenüber den Abrissgebäuden.

