Stand: 20.02.2017 06:02 Uhr

Ab heute fallen zahlreiche Züge rund um Verden aus

Bahnreisende müssen sich ab heute im Landkreis Verden eine Woche auf erhebliche Beeinträchtigungen einstellen. Da Lärmschutzwände errichtet werden und die Strecke deshalb nur eingleisig befahrbar ist, fallen zwischen Verden und Etelsen bis zum 27. Februar alle Züge der Nordwestbahn aus. Das Unternehmen richtet einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein. Die Fahrzeit zwischen Bremen und Verden verlängert sich dadurch um etwa eine halbe Stunde.

Intercity hält weiter in Verden

Auch bei der Deutschen Bahn werden einige Verbindungen der Linien RE1 und RE8 gestrichen. Auf der Hauptstrecke Hannover-Bremen fährt allerdings weiter einmal pro Stunde ein Regionalexpress, der auch in Achim und Verden hält. Außerdem hält in Verden alle zwei Stunden auch der Intercity auf dem Weg von Hannover nach Bremen.

Vor Ostern erneut Beeinträchtigungen

Bei allen Zügen müssten Reisende aber mit längeren Fahrzeiten rechnen, sagte Bahnsprecher Egbert Meyer-Lovis NDR 1 Niedersachsen. Die Bahn investiere insgesamt 5,5 Millionen Euro in den Schallschutz an dieser immer dichter befahrenen Hauptverkehrsstrecke. Um die Arbeiten möglichst schnell zu erledigen, werde rund um die Uhr gearbeitet. Ab dem 21. März sollen an der Strecke drei Wochen lang weitere Ertüchtigungsmaßnahmen vorgenommen werden. Dann drohen die nächsten Zugausfälle.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 20.02.2017 | 07:00 Uhr