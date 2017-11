Stand: 07.11.2017 19:58 Uhr

51-Jährige getötet: Opfer wohnte im Wollepark

Die getötete 51-jährige Obdachlose in Delmenhorst hat zuvor in einem der Problem-Wohnblöcke im Wollepark gewohnt. Das teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Stadt hatte die Gebäude Anfang des Monats räumen lassen. Die Leiche der Frau war am Sonnabend in einer Garage auf dem Gelände eines ehemaligen Rangierbahnhofs gefunden worden. Seit der Räumung soll sie dort gehaust haben. Die 51-Jährige war vor ihrem Tod schwer misshandelt worden. Hinweise auf ein Sexualverbrechen gibt es bisher nicht.

Videos 00:23 51-Jährige tot am Rangierbahnhof gefunden Hallo Niedersachsen Eine 51-jährige Frau ist am Samstagmorgen in Delmenhorst tot auf dem Gelände eines alten Rangierbahnhofs gefunden worden. Die Polizei schließt ein Tötungsdelikt nicht aus. Video (00:23 min)

Verdacht nicht erhärtet

Die Polizei hatte bereits einen Verdächtigen festgenommen. Der Verdacht habe sich aber nicht erhärtet, so eine Sprecherin. Der Mann sei wieder auf freiem Fuß. Eine Mordkommission soll nun die Hintergründe des Verbrechens aufklären.

Notunterkünfte bereitgestellt

Die Stadt hatte die heruntergekommenen Wohnblöcke 11 und 12 im Wollepark Anfang November wegen schwerer baulicher Mängel räumen und verriegeln lassen. Für die betroffenen Bewohner wurden Notunterkünfte bereitgestellt. Rund 30 ehemalige Bewohner nutzen laut Stadtverwaltung das Angebot. Warum das Opfer nicht in eine Unterkunft gezogen ist, sei unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 08.11.2017 | 08:00 Uhr