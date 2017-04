Stand: 03.04.2017 16:11 Uhr

350 Delmenhorster müssen an den Zapfhahn

Im Delmenhorster Wollepark soll heute das Wasser wegen unbezahlter Rechnungen in zwei Wohnblöcken am Dienstag abgestellt werden. Das teilte die Stadt mit. Weil die Eigentümergemeinschaft Rechnungen in Höhe von etwa 180.000 Euro bei den Stadtwerken Delmenhorst (SWD) nicht bezahlt haben soll, sieht sich die Stadt zu dem drastischen Schritt gezwungen. Ob auch die Mieter nicht gezahlt haben, konnte die Stadt auf Anfrage von NDR.de nicht sagen. Die Leidtragenden sind sie dennoch: Insgesamt sind rund 350 Menschen betroffen. In zwei Wochen soll auch das Gas abgestellt werden, heißt es vonseiten der Stadt.

Frist bis Monatsende

Die Bewohner sollen über ein Standrohr eines Hydranten mit Trinkwasser versorgt werden, teilte die Stadt mit. Wenn sie kochen, duschen oder Zähne putzen wollen, müssen sie mit Eimern an die provisorischen Zapfhähne. Vor den Gebäuden sollen zudem Dixi-Toiletten aufgestellt werden. Laut Stadt können mit dem abgezapften Wasser auch die Toiletten in den Wohnungen genutzt werden. Nach Angaben der Stadt hat das Diakonische Werk in Delmenhorst die Menschen vor Ort über die Möglichkeit der Mietminderung aufgeklärt.

Mieter wollten bereits 2015 Einzelverträge

Vieles spricht dafür, dass ein Großteil der Mieter die Rechnungen bezahlt hat: Bereits 2015 hatten die Stadtwerke damit gedroht, das Wasser wegen Nichtzahlung abzustellen. Die Versorgung konnte nur aufrecht erhalten werden, weil die Stadt die Forderungen der Stadtwerke aus dem Haushalt des Fachbereichs "Soziales" beglichen hatte. Schon damals hatten sich die Mieter dafür eingesetzt, ihre Zahlungen direkt an die Stadtwerke Delmenhorst verrichten zu können. Dies lehnte der SWD jedoch ab.

Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Oldenburg gegen die Eigentümergesellschaft wegen Unterschlagung gibt es indes nicht. Das teilte ein Sprecher gegenüber NDR.de mit. Man wisse nicht, ob die Eigentümergesellschaft oder die Mieter nicht gezahlt hätten, hieß es. Auch gebe es bisher keine entsprechenden Klagen von Anwohnern.

Stadtwerke dürfen Wasser abstellen

Die rechtliche Grundlage für den drastischen Schritt der Stadtwerke bildet die "Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser". Darin heißt es: "Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist das Wasserversorgungsunternehmen berechtigt, die Versorgung zwei Wochen nach Androhung einzustellen." Der Deutsche Mieterbund in Berlin bestätigte gegenüber NDR.de, dass die Stadtwerke das Wasser auch abstellen dürfen, wenn unbeteiligte Dritte betroffen sind.

Sozialer Brennpunkt Wollepark

Der Wollepark gilt als sozialer Brennpunkt, auch wenn die Polizei den Begriff vermeidet. Die Stadt plant, das Viertel mit Millionenaufwand zu sanieren und hat dafür marode Blocks aufgekauft, die ab April abgerissen werden sollen. Auch die nun betroffenen Blöcke 11 und 12 will die Stadt dem Vernehmen nach abreißen. Der Wollepark - Ende der 1960er-Jahre als sozialer Wohnungsbau entstanden - hatte sich zuletzt zunehmend zum Problemviertel entwickelt, sagte Delmenhorsts Oberbürgermeister Axel Jahnz (SPD). Schuld seien die Eigentümer, die Jahnz als "Immobilienhaie" bezeichnet. Sie würden gezielt finanzschwache Osteuropäer dort einquartieren, so der Oberbürgermeister weiter.

