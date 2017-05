Stand: 12.05.2017 10:45 Uhr

Wo sind die Waffen aus dem Bundeswehrpanzer?

Auf einem Truppenübungsplatz in Munster (Heidekreis) haben Unbekannte aus einem Panzer der Bundeswehr Waffen gestohlen. Das teilte das Verteidigungsministerium in Berlin am Donnerstag auf Anfrage mit. Zuvor hatte die Zeitung "Die Welt" darüber berichtet. Demnach wurde Mitte Februar auf dem Truppenübungsplatz Munster ein Fuchs-Panzer aufgebrochen und zwei G36-Sturmgewehre, eine P8-Pistole, eine Signalpistole, zwei Funkgeräte, zwei Magazine ohne Munition sowie ein Doppelfernrohr gestohlen.

Staatsanwaltschaft Lüneburg ermittelt

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums seien die Gewehre nicht geladen gewesen. In dem Panzer habe sich keine Munition befunden. Die Staatsanwaltschaft Lüneburg bestätigte NDR.de, dass ein Ermittlungsverfahren in dem Fall wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall in Tateinheit mit dem Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz eingeleitet wurde.

Immer wieder Diebstähle beim Bund

Der Panzer gehört zu einem Verband aus Minden (Nordrhein-Westfalen). Die Bundeswehr steht derzeit wegen der Affäre um den terrorverdächtigen Offizier Franco A. unter Druck: Er soll Munition aus Bundeswehrbeständen gestohlen haben. Auch in Niedersachsen war es im Februar 2014 zu einem massiven Diebstahl von Munition in einer Bundeswehrkaserne in Seedorf (Landkreis Rotenburg) gekommen. Ein großer Teil der Munition tauchte Monate später wieder auf.

