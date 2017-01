Stand: 11.01.2017 20:58 Uhr

Wenzel: Wölfe nur im Einzelfall schießen von Ulrike Kressel

Die Stimmung im Landkreis Uelzen ist aufgeheizt. Nach wiederholten Rissen von Nutztieren durch Wölfe fühlen sich Weidetierhalter und einige Bewohner in der Region nicht mehr sicher. Sie fordern den Abschuss einzelner Wölfe, wenn nötig sogar ganzer Rudel. Landrat Heiko Blume (CDU) hatte Niedersachsens Umweltminister Stefan Wenzel (Grüne) ins Kreishaus eingeladen, damit dieser sich ein Bild von der Situation vor Ort machen könne. Am Mittwoch hat Wenzel sich nun mit Vertretern der Kreistagsfraktionen, der Gemeinden, dem Landvolk und Weidetierhaltern getroffen.

"Umweltministerium muss sich bewegen"

Angebote für ein konstruktives Miteinander habe es ausreichend gegeben, sagte Jochen Rehse, Vorsitzender des Landesschafzuchtverbandes Niedersachsen. Zwar seien alle Beteiligten immer noch bereit, Lösungen für ein Miteinander von Wölfen und Menschen zu finden, dann aber müsse sich das Umweltministerium endlich bewegen und handeln, so Rehse. Es gehe nicht darum, Wölfe wieder auszurotten, aber die Wölfe, die wiederholt Nutztiere reißen und sich von menschlichen Siedlungen nicht fernhalten, müssten geschossen werden, betonte Rehse.

Landrat: Weniger Bürokratie, mehr Geld

Auch Landrat Blume sieht das Umweltministerium dringend in der Pflicht. Niedersachsen müsse schon heute auf einen "günstigen Erhaltungszustand" der Wölfe vorbereitet sein - den Zustand also, wenn die Population der Wölfe nicht weiter gefährdet ist. Dann müsse ein Bestandsmanagement des Wolfes umgesetzt werden können, auch durch Abschüsse, so Blume. Für die Weidetierhalter fordert er schnellere Entschädigungen mit weniger bürokratischem Aufwand und in der Summe auch mehr Geld. Zudem könne es nicht sein, so Blume, dass die Menschen sich nicht mehr in die Natur trauten. Er forderte das Land auf, seine Handlungsspielräume großzügig zu nutzen, mehr Wölfe als Problemwölfe anzuerkennen und diese auch konsequent zu schießen.

Wenzel: Jeden Fall prüfen

Auf die Forderung, Wölfe, die sich Dörfern nähern, grundsätzlich zu vergrämen oder gar abzuschießen, will Wenzel nicht eingehen. Jeder Fall müsse auch weiterhin einzeln geprüft werden, sagte er. Stichhaltige Beweise für besondere Vorkommnisse seien dafür unabdingbar. Wenzel kündigte allerdings an, bei potenziellen Vergrämungen schneller handeln zu wollen. Dafür wolle er die rechtlichen Rahmenbedingungen prüfen und - wo nötig - auch überarbeiten lassen. Mit Blick auf den Übergriff auf eine Herde Damwild in Brockhimbergen machte der Umweltminister allerdings noch einmal deutlich, dass die Tiere nicht ausreichend geschützt waren.

Akzeptanz für Wölfe stärken

Dem Umweltministerium sei viel daran gelegen, die Akzeptanz für Wölfe sowohl bei den Weidetierhaltern als auch in der Bevölkerung zu stärken, so Wenzel. Wie ernst das Ministerium die Sicherheit der Bevölkerung nehme, zeige auch der Abschuss von Wolf "MT6", bekannt als "Kurti". Niedersachsen habe als erstes und bislang einziges Bundesland den Abschuss eines Wolfes angeordnet, weil die Sicherheit der Bevölkerung nicht länger gewährleistet werden konnte, so Wenzel. Von gesunden Wölfen gehe in der Regel keine Gefahr für Menschen aus. Das Wolfsbüro habe deshalb Hinweise herausgegeben, was Menschen tun können, um sich sicherer zu fühlen.

Schafhalter zeigen sich enttäuscht

Die Antworten aus dem Umweltministerium seien immer gleich, so das ernüchternde Resümee von Jochen Rehse vom Landesschafzuchtverband. "Wir werden irgendwann an den Punkt kommen, an dem die Weidetiere nicht mehr ausreichend geschützt werden können", glaubt er. Wölfe, die beispielsweise gelernt hätten, Schutzzäune zu überspringen, seien das beste Beispiel dafür. Die Situation für die Schafhalter sei mehr als brisant. Vom Umweltministerium gebe es kein klares Konzept, kritisierte Rehse. Aus den Reihen von rund 80 Demonstranten vor dem Uelzener Kreishaus waren drastischere Worte zu hören: "Wenn das so weitergeht, wird es nicht mehr lange dauern und der erste tote Wolf liegt vor dem Ministerium in Hannover", warnte einer.

