Waschanlage demoliert: Droht Führerscheinentzug?

Am Sonntag ist sie mit ihrem Auto durch eine Waschanlage in Hollenstedt (Landkreis Harburg) gekracht - muss die 84-jährige Unfallfahrerin nun ihren Führerschein abgeben? Der für einen möglichen Führerscheinentzug zuständige Landkreis Harburg könnte in den kommenden Tagen die Fahrtüchtigkeit der Frau überprüfen. Vorher müsse allerdings abgewartet werden, ob die Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht einen vorläufigen Führerscheinentzug beantrage. Sei das nicht der Fall, könne die Führerscheinstelle beginnen, die Fahrtüchtigkeit der Seniorin zu prüfen. Das passiere vermutlich durch "die Anordnung zu einer verkehrsmedizinischen Begutachtung mit einem Test des Leistungsvermögens", so der Landkreis. Die Frau könnte auch freiwillig ihren Führerschein abgeben. Doch von solch einem Ansinnen sei ihm nichts bekannt, sagte Polizeisprecher Jan Krüger von der Polizeiinspektion Harburg, die in dem Fall ermittelt.

Verwechselte Seniorin Gas und Bremse?

Die Behörde vermutet weiterhin, "dass es sich um einen Fahrfehler gehandelt hat", sagte Krüger. Die Seniorin habe allem Anschein nach Gas und Bremse verwechselt. Die Seniorin selbst sagte der "Bild"-Zeitung: "Ich habe seit 1961 meinen Führerschein. Ich weiß nicht, wie der Unfall passieren konnte. Es tut mir so unendlich leid." Bislang sei sie unfallfrei gefahren.

28-jährige Frau leicht verletzt

Das änderte sich am Sonntag: Die 84-Jährige raste mit ihrem Hyundai erst gegen Teile der Waschanlage, bevor sie zunächst einen VW Polo auf dem Tankstellengelände und anschließend einen Ford Focus auf der Straße dahinter rammte. Bei der letzten Kollision wurde eine 28-Jährige leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die Seniorin. Die konnte übrigens unverletzt nach Hause gehen - mit Hilfe ihres Rollators. Die Feuerwehr brauchte mehrere Stunden, um die verkeilte Waschanlage per Kran aus der Halle zu ziehen. Den Schaden an der Waschanlage und den Autos schätzt die Polizei auf etwa 90.000 Euro.

