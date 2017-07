Stand: 25.07.2017 13:04 Uhr

Arzt im Urlaub - Notaufnahme geschlossen

Keine Notaufnahme, keine Intensivstation: Im Martin-Luther-Krankenhaus in Zeven (Landkreis Rotenburg/Wümme) ist beides wegen Personalmangels geschlossen. Die Urlaubszeit hat die Klinik offenbar kalt erwischt. Am Donnerstag habe er erfahren, dass einer von zwei Ärzten auf der Intensivstation am darauffolgenden Tag in den Urlaub fliegt, sagte Klinik-Geschäftsführer Sven Freytag. Eine Vertretung habe er so schnell nicht auftreiben können und entschieden: Die Station mit ihren elf Betten und die Notaufnahme bleiben zu. Die Klinik wolle nun intern klären, ob es einen Absprachefehler bei der Urlaubsplanung gegeben habe, so Freytag.

Kritik von Mitarbeitern und Landkreis

Momentan arbeitet sich ein Vertretungsarzt, der doch noch gefunden wurde, gerade ein. Das wird nach Angaben der Klinik einige Tage dauern. Erst dann sollen die Abteilungen wieder öffnen. Notfälle werden bis dahin an die umliegenden Krankenhäuser verwiesen. Das könne allerdings lebensbedrohlich werden, sagte eine Klinik-Mitarbeiterin: "Nach Rotenburg oder Bremervörde dauert es bis zu 30 Minuten länger." Kritik kommt nicht nur von Beschäftigten des Krankenhauses, sondern auch aus der Lokalpolitik und den Aufsichtsgremien. Freytag habe im Alleingang entschieden, heißt es, und man habe erst aus den Medien von der Schließung erfahren. Auch Rotenburgs Landrat Hermann Luttmann (CDU) zeigte sich überrascht. Dem Landkreis gehören 49 Prozent der Klinik.

