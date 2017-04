Stand: 07.04.2017 21:30 Uhr

Umweltminister erwägt Abschuss eines weiteren Wolfes

Knapp ein Jahr nach dem Abschuss des auffälligen Wolfs MT6 erwägt die Landesregierung die Tötung eines weiteren Tiers. "Aktuell prüfen wir einen Fall in der Region Heide, und wir werden solche Maßnahmen veranlassen, wenn sie notwendig sind", sagte Umweltminister Stefan Wenzel (Grüne) am Freitag im Landtag. Den Ort, um den es geht, nannte er nicht. Ein Sprecher des Ministeriums sagte lediglich, das Tier sei in der Nähe der ehemaligen britischen Truppenübungsplätze im Landkreis Heidekreis gesichtet worden. Ein zuständiger Wolfsberater sagte im Gespräch mit NDR 1 Niedersachen, es handele sich um den Raum Schneverdingen.

Landtag debattiert über Wolfsabschüsse Hallo Niedersachsen - 07.04.2017 19:30 Uhr Einmal mehr hat sich der Landtag dem Thema Wolf gewidmet. Die Opposition warf Umweltminister Wenzel Versagen vor. Der erklärte, dass erneut ein auffälliger Wolf beobachtet wird.







"Kurti" als Präzedenzfall

Im vergangenen April hatte Niedersachsen als erstes Bundesland einen auffälligen Wolf abgeschossen. Das auch "Kurti" genannte Tier aus dem Munsteraner Rudel hatte sich im Heidekreis mehrfach Menschen bis auf wenige Meter genähert. Über den neuen Fall sagte Wenzel, derzeit sammele man noch Informationen über das Verhalten des Wolfs. Diese würden dann der Bundesberatungsstelle vorgelegt. Sollten die Fachleute zu dem Urteil gelangen, dass der Wolf auffällig sei, müsse geprüft werden, ob man ihn vergrämen oder in ein Gehege bringen könne. "Es kann auch sein, dass man am Ende sagt, man muss das Tier erschießen", ergänzte Wenzel.

Zahl der getöteten Weidetiere gestiegen

Der Fall "Kurti" hatte die Debatte um den Umgang mit der Wolfspopulation in Niedersachsen weiter angefacht. Derzeit gibt es etwa 80 Wölfe im Land. Vor allem Halter von Schafen und Ziegen in der Heide, im Raum Diepholz und rund um Cuxhaven fürchten den Wolf, weil er Weidetiere tötet. Nach Angaben des Umweltministeriums gab es 2016 68 eindeutig dem Wolf zugeordnete Fälle mit insgesamt 175 getöteten Tieren, vor allem Schafe, aber auch Rinder. Im Vergleich zum Vorjahr war das ein leichter Anstieg. Der Umweltminister ist überzeugt, dass die Prävention mit wolfssicheren Zäunen funktioniert.

FDP will klarere Kriterien für Problemwölfe

Die Opposition sieht das anders. Die FDP fordert deshalb, genau festzulegen, wann ein Wolf als auffällig gelten soll. Dies ist aus Sicht der Liberalen dann gegeben, wenn sich das Tier weniger als 300 Meter von menschlichen Siedlungen aufhält oder wenn es mehr als zweimal Nutztiere reißt, die von wolfssicheren Zäune geschützt sind. Bislang gibt es keine klar definierten Kriterien. Ein einzelnes Tier darf nur getötet werden, wenn von ihm entweder eine Gefahr für den Menschen ausgeht oder wenn ein großer wirtschaftlicher Schaden zu erwarten ist.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.04.2017 | 18:00 Uhr