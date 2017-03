Stand: 29.03.2017 11:41 Uhr

Tödlicher Unfall wegen abgefahrener Reifen?

Vor dem Amtsgericht Winsen (Luhe) muss sich seit heute ein 24-jähriger Autofahrer verantworten, der wegen abgefahrener Reifen schuld sein soll am Tod seines Beifahrers. Der Angeklagte hat zu Prozessbeginn bestritten, von Mängeln des Fahrzeugs gewusst zu haben. "Äußerlich hatten die Reifen noch Profil", sagte er. Die Staatsanwaltschaft wirft dem jungen Mann fahrlässige Tötung sowie fahrlässige Körperverletzung in zwei Fällen vor.

Anklage: Fahrer hätte Zustand der Reifen erkennen müssen

Der Mann soll laut Staatsanwaltschaft am 15. Januar vergangenen Jahres mit einer Geschwindigkeit von mindestens 180 Stundenkilometern auf der Autobahn 7 im Landkreis Harburg unterwegs gewesen sein, als ein Reifen plötzlich Luft verlor. Das Auto prallte in Höhe Thieshope gegen eine Leitplanke. Der Beifahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert. Er war nicht angeschnallt und starb kurze Zeit später im Krankenhaus. Zwei auf der Rückbank sitzende Mitfahrer erlitten schwere innere Verletzungen. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft hätte der Mann erkennen müssen, dass die Reifen seines Wagens nicht mehr die erforderliche Profiltiefe hatten. Am Nachmittag sollen ein Gutachter und mehrere Zeugen gehört werden. Da das Gericht bislang keine weiteren Termine angesetzt hat, kommt es möglicherweise noch heute zu einem Urteil.

