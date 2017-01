Stand: 09.01.2017 12:45 Uhr

Schüsse vor Grundschule in Visselhövede

In Visselhövede (Landkreis Rotenburg) ist am Montagmorgen ein Mann bei einer Schießerei vor der Grundschule an der Großen Straße schwer verletzt worden. Er wurde am Kopf getroffen und musste notärztlich versorgt werden. Der mutmaßliche Täter soll mit einem Motorroller oder einem kleinen Motorrad geflüchtet sein. Die Polizei fahndet unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem Mann.

Unterricht läuft normal weiter

Wie ein Sprecher bestätigte, traf ein weiterer Schuss die Scheibe des Lehrerzimmers der Grundschule. Weitere Verletzte habe es allerdings nicht gegeben. Der Unterricht an der Schule lief normal weiter. Die Eltern wurden gebeten, ihre Kinder nach Unterrichtsschluss von der Schule abzuholen.

Hintergründe noch unklar

Informationen über den Täter, seine Motive und das Opfer gibt es im Moment noch nicht. Die Polizei geht allerdings davon aus, dass die Schulkinder oder andere Menschen in Visselhövede nicht gefährdet sind.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.01.2017 | 13:00 Uhr