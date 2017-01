Stand: 09.01.2017 18:09 Uhr

Schüsse vor Grundschule: Polizei sucht Täter

In Visselhövede (Landkreis Rotenburg) ist am Montagmorgen ein 46-jähriger Mann vor der Grundschule an der Großen Straße niedergeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde er auf offener Straße von einem Motorrad aus attackiert, auf dem zwei Personen saßen. Das hätten erste Zeugenaussagen ergeben. Das Opfer wurde am Kopf getroffen und musste notärztlich versorgt werden.

Schießerei vor Grundschule in Visselhövede NDR//Aktuell - 09.01.2017 15:45 Uhr Am Montagmorgen ist im Landkreis Rotenburg ein Mann durch Schüsse lebensgefährlich verletzt worden. Die Schüsse fielen vor einer Grundschule in Visselhövede.







bei Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Täter flüchten Richtung Neuenkirchen

Die mutmaßlichen Täter sollen auf der Landesstraße 171 in Richtung Neuenkirchen geflüchtet sein. Bekannt ist, dass sie auffällig rote Oberbekleidung getragen haben und mit einem Motorrad mit hannoverschen Kennzeichen unterwegs waren. Über den Hintergrund der Tat gibt es derzeit noch keiner Erkenntnisse. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 46-Jährige gezielt angegriffen wurde. Deshalb schließen sie aus, dass auch andere Personen gefährdet sein könnten.

Unterricht läuft normal weiter

Wie ein Sprecher bestätigte, traf ein weiterer Schuss die Scheibe des Lehrerzimmers der Grundschule. Weitere Verletzte habe es allerdings nicht gegeben. Der Unterricht an der Schule lief normal weiter. Die Eltern wurden gebeten, ihre Kinder nach Unterrichtsschluss von der Schule abzuholen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.01.2017 | 13:00 Uhr