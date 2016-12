Stand: 29.12.2016 08:43 Uhr

Reetdachhaus im Landkreis Rotenburg abgebrannt

In Vahlde im Landkreis Rotenburg ist in der Nacht ein mit Reet gedecktes Haus in Flammen aufgegangen. Die beiden Bewohner, ein älteres Ehepaar, erlitten bei eigenen Löschversuchen eine Rauchgasvergiftung. Möglicherweise brach das Feuer im Bereich eines Kamins aus. Wie genau es aber zu dem Brand kam, müssen jetzt die Brandermittler vor Ort untersuchen. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf 700.000 bis 800.000 Euro. Rund 100 Feuerwehrleute waren bei den Löscharbeiten im Einsatz.

Reetdachhaus geht in Flammen auf 29.12.2016 08:15 Uhr Autor/in: Esther Kleine In Vahlde im Landkreis Rotenburg ist ein Reetdachhaus durch ein Feuer zerstört worden. Die Brandursache ist noch unklar. Zwei Bewohner wurden verletzt.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 29.12.2016 | 06:30 Uhr