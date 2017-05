Stand: 11.05.2017 07:15 Uhr

Polizei sucht nach Mutter des toten Babys

Die wichtigste Aufgabe ist laut Polizei Celle derzeit, die Mutter zu finden: Am Mittwoch ist bei Reinigungsarbeiten im Schacht einer Pumpstation in Faßberg (Landkreis Celle) eine Babyleiche entdeckt worden. Unklar ist, wie lange die Leiche des Kindes dort bereits lag. Der Polizei zufolge war der Leichnam des kleinen Mädchens bereits stark verwest. Bei einer Obduktion konnte die Todesursache nicht abschließend festgestellt werden. "Es ist schwierig zu klären, ob es sich um eine Totgeburt gehandelt hat. Es ist fraglich, ob das überhaupt herauszubekommen ist", sagte ein Polizeisprecher NDR.de am Donnerstagmorgen.

Toter Säugling in Pumpstation gefunden 11.05.2017 07:45 Uhr Am Mittwoch haben Mitarbeiter des Abwasserverbandes in Faßberg (Landkreis Celle) eine weibliche Babyleiche in einer Pumpstation gefunden. Die Todesursache ist unklar.







Polizei Celle sucht nach Zeugen

In der Pumpstation laufen nach Angaben der Polizei die Abwässer von etwa 5.000 Haushalten zusammen. Es ist derzeit auch unklar, ob der Leichnam dort abgelegt wurde oder angespült worden ist. Die Staatsanwaltschaft Celle hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts des Totschlags gegen Unbekannt eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05141) 27 72 15 zu melden. Von Interesse ist laut Polizei insbesondere, ob jemand aus Faßberg beziehungsweise den Landkreisen Celle, Uelzen und Heidekreis etwas über eine Schwangerschaft im persönlichen Umfeld berichten kann, die unter bisher nicht bekannten Umständen vorzeitig beendet wurde.

