Nach Schüssen in Visselhövede: Opfer stirbt

Der 46-Jährige, auf den in Visselhövede (Landkreis Rotenburg) von einem Motorrad aus geschossen worden war, ist an seinen schweren Hirnverletzungen gestorben. Das teilte die Staatsanwaltschaft Verden mit. In den vergangenen Tagen habe sich der Gesundheitszustand des Mannes immer weiter verschlechtert. Das Bewusstsein habe er nicht wiedererlangt, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Deshalb habe es von ihm keine Aussage geben können.

Mordkommission ohne heiße Spur

Der Angriff auf den 46-Jährigen hatte sich am Montag vor einer Grundschule in Visselhövede ereignet. Der Mann war mit seiner Tochter unterwegs, als zwei Männer von einem Motorrad aus das Feuer eröffneten. Anschließend flüchteten sie. Das wenige Tage vor der Tat in Hannover gekaufte Motorrad ließen sie in Bad Fallingbostel (Landkreis Heidekreis) zurück. Die Mordkommission arbeite weiter auf Hochtouren, so die Staatsanwaltschaft. Die Ermittler hätten inzwischen viele Hinweise zu der Tat erreicht. Eine heiße Spur sei jedoch bislang nicht darunter.

Keine Bestätigung für Racheakt

Zuletzt hatte die Polizei am Mittwoch nach roter Motorradkleidung oder roten Westen gesucht. Diese sollen die Täter bei den Schüssen auf den 46-Jährigen getragen haben. Die Suche blieb erfolglos. Auch das Motiv ist unklar. Vermutungen, dass es sich um einen Racheakt handeln könnte, wollten die Ermittler nicht bestätigen.

