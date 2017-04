Stand: 03.04.2017 16:15 Uhr

Mordermittlungen gegen Lüneburger Zeitungsausträger

Das Obduktionsergebnis zum mutmaßlichen Mord an einem 51-Jährigen in Lüneburg liegt vor. Es belegt der Polizei zufolge, dass der Mann an den Folgen mehrerer Messerstiche gestorben ist. Ein 42-jähriger Zeitungsausträger soll den Mann am Sonnabend im Lüneburger Ortsteil Oedeme erstochen haben. Er sitzt seit Sonntag in Untersuchungshaft. Zwischen den beiden Männern soll es in den vergangenen Wochen wiederholt zu Streitigkeiten wegen der Zustellung eines Anzeigenblattes gekommen sein, sagte eine Polizeisprecherin. Unklar sei aber noch, ob die Zeitung gar nicht oder zu spät geliefert worden sei und ob dieser Umstand alleiniges Motiv für die Gewalttat sei. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Zeitungsausträger soll Anwohner erstochen haben Niedersachsen 18.00 Uhr - 03.04.2017 18:00 Uhr Autor/in: Andreas Rabe In Lüneburg ermittelt die Polizei gegen einen 42-jährigen Zeitungsausträger der "Lünepost" wegen Mordes. Er soll sein Opfer erstochen haben.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Angreifer sticht mehrmals zu

Am Sonnabend hatte der Zeitungsausträger das Blatt gegen 17 Uhr ausgeliefert. Auf dem Grundstück des Opfers kam es zum Streit zwischen den beiden Männern. Der 42-Jährige griff dann laut Polizei zu einem Messer und stach mehrmals auf das 51-jährige Opfer ein. Einer der Söhne des Opfers, ein 23-Jähriger, kam nach Polizeiangaben dazu. Er zog den Angreifer von seinem Vater weg und hielt ihn am Boden fest, bis die Polizei eintraf. Ersthelfer und Rettungskräfte versuchten, den 51-Jährigen zu reanimieren. Er starb jedoch im Krankenhaus an seinen Verletzungen.

Dieses Thema im Programm: Niedersachsen 18.00 Uhr | 03.04.2017 | 18:00 Uhr