Moose verdrängen die norddeutsche Heide von Ann-Kristin Mennen

Zwar blüht es erst im Sommer wieder lila in der Lüneburger Heide, doch auch zu dieser Jahreszeit übt die karge Kulturlandschaft eine besondere Faszination aus und ist Anziehungspunkt für Touristen und Naturfreunde. Doch die Heide ist zunehmend in Gefahr, warnen jetzt Wissenschaftler der Leuphana Universität Lüneburg. Seit einigen Jahren breiten sich demnach einige Moosarten immer stärker aus und verdrängen dabei zunehmend die Besenheide.

Heide braucht trockenen Boden mit wenig Nährstoffen

Was für den Wanderer angenehm weich sein mag, beunruhigt Dirk Mertens vom Verein Naturschutzpark Lüneburger Heide. "In der Vergangenheit war die Heide so mager, dass das Moos nicht richtig damit klar gekommen ist". Heute komme so viel Dünger aus der Luft herein, dass das Moos viel besser wachsen könne. Werner Härdtle von der Universität Lüneburg ergänzt: "Das Moos wirkt dabei wie ein Speicher - für Wasser einerseits und Stickstoff andererseits. Beides tut der Heide nicht gut." Denn konkurrenzfähig gegenüber anderen Arten ist die Heide nur auf trockenen und nährstoffarmen Böden.

Spezielle Maschinen sollen Moos bekämpfen

In Zusammenarbeit mit dem Naturpark Lüneburger Heide erforscht Härdtle, wie sich der zunehmende Stickstoffeintrag aus Verkehr und Landwirtschaft auf die Heide auswirkt. Vor allem aber sucht der Ökologe nach den richtigen Pflegemaßnahmen, um die Heide auch künftig zu erhalten. Derzeit würden spezielle Maschinen entwickelt und getestet, die dabei helfen sollen, das Moos effektiv zu entfernen. Wie oft die Entmoosung dann auf den Flächen notwendig sein wird und vor allem, wie die zusätzlichen Maßnahmen finanziert werden können, das steht noch nicht fest.

