Stand: 18.07.2017

Menschenrechtler in Türkei inhaftiert

Peter Steudtner, Trainer für gewaltfreie Aktionen, Fotograf und Videojournalist, sitzt in der Türkei in Untersuchungshaft. Der Berliner, der nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen seit etwa 15 Jahren enge Kontakte zum Bildungsverein Kurve Wustrow im Wendland pflegt, war bereits Anfang Juli bei einem Workshop auf der Insel Büyükada im Marmarameer vor Istanbul von türkischen Behörden in Gewahrsam genommen worden. Steudtner und neun anderen Teilnehmern des Workshops wird nach Angaben von europäischen Menschenrechtlern die "Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung" vorgeworfen.

Kommissarischer Geschäftsführer der Kurve Wustrow

Steudtner war im Jahr 2011 kommissarischer Geschäftsführer der Kurve Wustrow, einer nach eigenen Angaben Bildungs- und Begegnungsstätte für gewaltfreie Aktionen, deren Mitglieder sich im Friedens- und Freiwilligendienst engagieren. Seine Kollegen in Wustrow beschreiben Steudtner als engagiert. In zahlreichen Auslandsaufenthalten, etwa in Mosambik, habe er zu Themen wie Umweltpolitik oder Menschenrechten gearbeitet. Steudtner lebt in Berlin, gibt aber regelmäßige Trainings und Workshops im Wendland. "Wir sind schockiert", sagte Jochen Neumann, Geschäftsführer der Kurve Wustrow. Steudtner sei ein Pazifist, er glaube an Gewaltfreiheit und lebe danach. Er hat zwei Kinder, seine Lebensgefährtin habe Angst um ihm, so Neumann weiter. Steudtner habe sich immer für eine gerechtere Welt eingesetzt.

Hoffnung auf Freilassung war Trugschluss

Von den insgesamt zehn Personen, die bei der Razzia festgenommen wurden, sind mittlerweile vier unter Auflagen wieder auf freiem Fuß. Für Steudtner, die Direktorin des türkischen Ablegers von Amnesty International sowie vier weitere Menschenrechtler wurde laut der Nachrichtenagentur afp Untersuchungshaft angeordnet. Geschäftsführer Neumann sagte zuvor, dass nach dem geltenden Ausnahmezustand in der Türkei Gefangene sieben Tage ohne Anklage inhaftiert werden könnten. Er hoffte deshalb darauf, dass die Inhaftierten nun freigelassen werden - ein Trugschluss.

Seit einem gescheiterten Putschversuch vor etwa einem Jahr sind in der Türkei Zehntausende Menschen ins Gefängnis gekommen. Ebenfalls Zehntausende Beamte wurden wegen mutmaßlicher Unterstützung der Putschisten entlassen oder suspendiert.

