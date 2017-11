Stand: 22.11.2017 13:58 Uhr

Massenrausch: Therapeut bekommt Bewährungsstrafe

Im Prozess um den Massenrausch von Seminarteilnehmern in Handeloh (Landkreis Harburg) hat das Landgericht Stade den angeklagten Psychotherapeuten zu einer Haftstrafe von einem Jahr und drei Monaten zur Bewährung verurteilt. Der 53-Jährige sei des Besitzes und der Abgabe von Drogen in nicht geringer Menge schuldig, so das Gericht. Allerdings verhängte der Vorsitzende Richter kein zweijähriges Berufsverbot. Dies hatte die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer zuvor gefordert und zudem auf eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten plädiert. Die Verteidigung hatte eine Verurteilung in einem minderschweren Fall gefordert, ohne ein konkretes Strafmaß zu nennen.

Krampfanfälle, Atemnot und Halluzinationen

Das Gericht sah es damit als erwiesen an, dass der Psychotherapeut Teilnehmern seines Seminars im September 2015 Psychodrogen gegeben hatte. Nach dem Konsum kam es bei insgesamt 27 Teilnehmern unter anderem zu Krampfanfällen, Atemnot und Halluzinationen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war der Zustand für manche lebensbedrohlich. "Wir haben es hier mit einem Fall zu tun, der in diesen Dimensionen in Deutschland wahrscheinlich so noch nie vorgekommen ist", sagte Staatsanwalt Christian Laustetter am Mittwoch im Prozess.

Seminarleiter hatte sich entschuldigt

Der Angeklagte hatte beim Prozessauftakt die Vorwürfe eingeräumt. "Ich bestätige, dass die Anklagevorwürfe zu Recht erhoben wurden", sagte er vor Gericht und entschuldigte sich bei den Betroffenen.

