Stand: 30.03.2017 10:51 Uhr

Soldaten in Mali: Mitten im Überlebenskampf von Andreas Rabe

Mali war sein erster Auslandseinsatz. Und es war ein lebensgefährlicher Einsatz. Das wusste der Lüneburger Hauptfeldwebel, der sich nur Tonic nennt, zwar schon vorher. Aber als die Bombe dann explodiert, wird es ihm eindrücklich bewusst: Jetzt ist er nicht mehr im Manöver, jetzt ist er mitten drin im Überlebenskampf.

Mit der Bundeswehr auf Patrouille in Mali Autor/in: Andreas Rabe Bei ihren Ausfahrten werden die Soldaten stets von einem Dolmetscher und Vertrauensmann begleitet. Die Gefahr durch islamistisch motivierte Anschläge lauert an vielen Orten.







5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Explosion lässt Container erschüttern

Eine Islamisten-Miliz hat das Camp der Franzosen, direkt neben dem Lager der Bundeswehr, angegriffen. Zwei Fahrzeuge sind auf die Mauer zugerast. Das erste sollte wahrscheinlich den Weg freisprengen, sodass das zweite Auto im Herzen des Lagers explodieren kann. So erklärt sich Tonic den Angriff. Die Sprengkraft der Selbstmordattentäter kann kein Loch in die Mauer reißen. Aber sie ist heftig genug, um die Regale in Tonics Wohncontainer zu erschüttern - mehrere Hundert Meter von der Explosion entfernt. Die französischen Soldaten eröffnen das Feuer auf die Angreifer. Die Einheit von Hauptfeldwebel Tonic wird zur Verstärkung gerufen.

Links Link Die UN-Mission in Mali steht in der Kritik In Mali sollen Blauhelme für Sicherheit sorgen - auch die Bundeswehr bekämpft dort Islamisten. Aber der Erfolg der Mission ist fraglich. Erfahren Sie mehr dazu bei Tagesschau.de extern

Frieden schaffen mit Waffen

Als Tonic und die fünf Männer, die ihm unterstehen, an der Mauer ankommen, sind die Angreifer bereits geflüchtet. Trotzdem müssen die Soldaten noch lange auf ihren Posten bleiben, bis die Lage endgültig als sicher gilt. So kurz davor, auf einen Menschen zu schießen, ist Tonic noch nie. Frieden schaffen mit Waffen. Der Hauptfeldwebel glaubt daran, dass das möglich ist. Der Auftrag der UN-Mission besteht darin, die Bevölkerung Malis gegen islamistische Terrorgruppen zu schützen. Und auch wenn Zweifel bestehen, ob dies überhaupt gelingen kann, Tonic spricht von der Dankbarkeit der Menschen.

Stabilität soll Terrorismus stoppen

"Die Leute haben gelächelt, wenn wir auf Patrouille waren. Einfach nur weil wir da waren. Weil wir ihnen das Gefühl gegeben haben, es ist uns nicht egal, was hier passiert", sagt er. Dafür habe sich der Einsatz für ihn schon gelohnt. Letztendlich soll Stabilität in Nordafrika auch den Export von Terrorismus nach Europa verringern, so die politische Logik. Demnach sind die Lüneburger Bundeswehr-Soldaten auch im Krisengebiet, damit es in Deutschland friedlich bleibt. Ganz so pathetisch sieht Tonic das nicht. Einen feierlichen Empfang in seiner Heimatstadt hält aber dennoch für ein wichtiges Signal.

"Die Soldaten gehören zu Lüneburg. Und ich finde es nur fair, wenn sich die Stadt auch zu ihren Soldaten bekennt", sagt er. Während Oberbürgermeister Ulrich Mädge (SPD) die Aufklärer am Abend bei einem Appell vor dem Rathaus willkommen heißen will, gibt es auch Lüneburger, die mit den Soldaten in ihrer Stadt überhaupt nicht einverstanden sind. Linke Gruppen haben angekündigt, den Appell stören zu wollen. Damit ist Tonic nicht einverstanden. Er wünscht sich Akzeptanz für seine Arbeit. Aber der Einsatz im Krisengebiet hat ihm auch gezeigt, dass Meinungsfreiheit ein hohes Gut ist. "Natürlich will ich nicht, dass die während des Appells rumpöbeln. Aber wenn das passiert, dann muss ich das aushalten", sagt er. Denn das gehöre ja nun mal auch zur Redefreiheit dazu.

Nächster Einsatz in Lüneburger Heide

Aus dem Einsatz ist Tonic noch als Oberfeldwebel zurückgekehrt, ein paar Tage später wurde er zum Hauptfeldwebel befördert. Sein Einsatzgebiet sind jetzt wieder die Truppenübungsplätze in der Lüneburger Heide. Ende des Jahres sollen hier die Manöver mit der neuen schnellen Einsatztruppe der Nato beginnen. Bis dahin muss noch viel vorbereitet werden. Dazu gehört zum Beispiel auch, das Gelände zu pflegen - ein entspannter Kontrast zum Alltag in Mali. Und doch wünscht er sich manchmal zurück ins Krisengebiet. Das Arbeiten dort sei irgendwie anders, meint er. Vielleicht ist es die Dankbarkeit der Menschen, die er vermisst. Vielleicht ist es aber auch ein bisschen die Gefahr, die ihn reizt.

Dieses Thema im Programm: Regional Lüneburg | 30.03.2017 | 17:00 Uhr