Lüneburg: Hygiene-System gegen gefährliche Keime

Multiresistente Keime sind in Krankenhäusern ein zunehmend großes Problem. Deutschlandweit sterben pro Jahr rund 40.000 Menschen an solchen gefährlichen Bakterienstämmen. Das Klinikum in Lüneburg geht deshalb einen ganz neuen Weg. Hier hat man den oft multiresistenten Keimen den Kampf angesagt: und zwar mithilfe eines elektronischen Systems zur "Erfassung und Verbesserung des Handhygieneverhaltens". Nach einer sechsmonatigen Testphase wird es jetzt flächendeckend eingeführt.

Chip sammelt Daten zum Hygieneverhalten

In der Lüneburger Klinik soll künftig genau erfasst werden, wie oft und wie gründlich sich Ärzte und Pflegekräfte die Hände desinfizieren. Dazu tragen die Krankenhausmitarbeiter einen Chip am Körper, der jedes Mal ein Signal empfängt, sobald ein Desinfektionsspender betätigt wird. Diese Daten werden gespeichert, ausgewertet und über Bildschirme auf den Stationen öffentlich gemacht.

Deutschlandweit erste Klinik

Die Daten werden anonym erfasst. Das Hygieneverhalten einzelner Berufsgruppen könne so aber dokumentiert und bei Bedarf verbessert werden, sagt der Hygienechef des Klinikums, Frank Oppenheimer. Das Lüneburger Krankenhaus ist bundesweit die erste Einrichtung, in dem das System ab März dauerhaft und auf allen Stationen eingeführt wird. Die Erfinder der Technik, drei Jungunternehmer aus Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern), verhandeln derzeit mit 16 weiteren Kliniken, in denen das System ebenfalls getestet werden soll.

