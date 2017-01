Stand: 28.01.2017 14:57 Uhr

Liegt Blindgänger auf Schulgelände in Lüneburg?

Die Stadt Lüneburg geht davon aus, dass noch so manche nicht explodierte Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg unter Gebäuden und Straßen im Stadtgebiet liegt. Zurzeit werden deshalb mehr als zehn verdächtige Stellen untersucht, eine davon liegt im Stadtteil Kaltenmoor auf dem Grundstück der Integrierten Gesamtschule (IGS). Dort sondiert eine Celler Firma seit Freitag eine Stelle unter einer Gebäudeecke, wie die Stadt mitteilte. Mit Ergebnissen rechnet Sprecherin Suzanne Moenck im Laufe des Sonntags, möglicherweise auch erst am Montag.

Blindgänger könnte am Montag entschärft werden

Sollte es vorher Klarheit geben, werden die Lüneburger über die Internetseite oder den Facebook-Account der Stadt informiert, so Moenck weiter. Zudem sei Sonntag ab 17 Uhr unter der Nummer (0 41 31) 309-31 00 ein Bürgertelefon freigeschaltet. Sollten die Experten fündig werden, könnte der Blindgänger zügig entschärft werden. Wegen der Winterferien herrscht in der Schule bis Mittwoch ohnehin kein Betrieb. Die Kitas, der Hort, das Jugendzentrum und die Zweigstelle der Ratsbücherei in Kaltenmoor bleiben vorsorglich am Montag und Dienstag geschlossen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 27.01.2017 | 06:30 Uhr