Letzter Schliff für Lüneburgs Libeskind-Leuphana

Nur noch wenige Tage: Dann wird in Lüneburg der von US-Stararchitekt Daniel Libeskind entworfene Bau der Leuphana-Universität eröffnet. Handwerker führen derzeit mit Blick auf die Eröffnungsfeier an diesem Sonnabend noch letzte Arbeiten aus, sagte ein Sprecher der Hochschule. Das futuristische Gebäude mit den schrägen Außenwänden hatte über Jahre auch mit steigenden Kosten immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Die feierliche Eröffnung zeigt NDR.de am Sonnabend im Livestream.

Ministerin: "Ort mit Strahlkraft"

Zur Einweihung werden unter anderem Libeskind selbst sowie Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Wissenschaftsministerin Gabriele Heinen-Kljajic (Grüne) erwartet. "Das Zentralgebäude ist ein Ort mit Strahlkraft für die Universität und die gesamte Region", sagte die Ministerin am Mittwoch dem Evangelischen Pressedienst (epd). "Ich freue mich, dass wir dank intensiver Anstrengungen - auch seitens des Landes - nun seine Eröffnung feiern können."

Videos 04:30 min Was die Lüneburger über den Uni-Neubau denken 06.03.2017 22:45 Uhr Kulturjournal Ist ein Ufo im beschaulichen Lüneburg gelandet? Nein, die Uni ist fertig. Am 11. März ist Eröffnung des teuren Neubaus. Der Hochschulpräsident hofft auf den Elphi-Effekt. Video (04:30 min)

Libeskind: "Fassade als Kontrast zum Kasernengelände"

Nach den Wünschen des Architekten soll das Gebäude zu einem sozialen Zentrum auch über die Uni hinaus werden. "Seine Botschaft ist es, Menschen zusammenzubringen", sagte er dem epd. Der Bau mit der Zink- und Glasfassade breche mit seinen aufstrebenden Linien und durch sein Baumaterial die Architektur der Uni auf einem früheren Kasernengelände der Nazizeit auf.

Baukosten fast verdoppelt

Mit Blick auf letzte Risiken könnten die Baukosten am Ende bei rund 105-Millionen Euro liegen, hatte die Uni im Dezember mitgeteilt. Ursprünglich waren die Kosten auf knapp 58 Millionen beziffert worden. Den Löwenanteil tragen der Bund und das Land, die Europäische Union (EU) sowie die Stadt und der Landkreis Lüneburg. Die Endabrechnung soll frühestens in einigen Monaten vorliegen.

Bau soll auch als Stadthalle dienen

Die Hansestadt will das Audimax parallel als Stadthalle nutzen. Prüfer der Kommune hatten den Komplex Ende Januar abgenommen. Hätte der Bau nicht fristgerecht in Betrieb genommen werden können, wären EU-Mittel in Höhe von rund 14 Millionen Euro gefährdet gewesen.

In Deutschland sind nach Libeskinds Plänen unter anderem das Jüdische Museum in Berlin und das Felix-Nussbaum-Haus in Osnabrück entstanden.

