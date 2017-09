Stand: 27.09.2017 20:36 Uhr

Kohlekraftwerk in Stade darf gebaut werden

Das geplante Kohlekraftwerk in Stade darf gebaut werden. Das hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Lüneburg am Mittwochabend beschlossen. Gegen den Bebauungsplan geklagt hatten der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und eine Anwohnerin. Sie wollen den Bau verhindern, weil sie negative Folgen für das Klima und die Gesundheit der Bürger in der Region befürchten. Gebaut werden soll das Kraftwerk auf dem Grundstück eines Chemiebetriebs der US-Firma Dow Deutschland, Deutschlands zweitgrößtem Stromverbraucher nach der Deutschen Bahn.

Konzern darf Steinkohlekraftwerk in Stade bauen Hallo Niedersachsen - 27.09.2017 19:30 Uhr Autor/in: Hans-Christian Hoffmann Das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg hat am Mittwoch die Klage einer Anwohnerin und des BUND zurückgewiesen: Ein geplantes Kohlekraftwerk in Stade darf gebaut werden.







Stader Baurat betont Bedeutung der Versorgungssicherheit

Die Antragsteller machten nach Angaben des OVG formelle und inhaltliche Fehler des Bebauungsplans geltend. "Sie ziehen die Zulässigkeit eines Kohlekraftwerks grundsätzlich und an diesem Platz in Zweifel", sagte eine Sprecherin. So rügten sie etwa die Unvereinbarkeit mit der Wasserrahmenrichtlinie, da ihrer Auffassung nach mit Quecksilbereinträgen in die Elbe zu rechnen sei. Zudem verwiesen sie auf zu geringe Abstände zu Wohngebieten. Die Argumente der Kraftwerksgegner, die auch von Greenpeace und Bürgerinitiativen unterstützt werden, überzeugten die Lüneburger Richter allerdings nicht. Die Stadt habe die Lärmschutzproblematik zutreffend behandelt, hieß es dort. Störfallgesichtspunkte stehen nach Auffassung der Verwaltungsrichter dem Planvorhaben ebensowenig entgegen wie wasserrechtliche Vorschriften oder solche des Raumordnungsrechts.

Wichtiger Standortvorteil für die Stadt

Die Stadt Stade habe auch die naturschutzrechtlichen Aspekte und die Gesichtspunkte des Weltklimas ausreichend berücksichtigt, entschied das oberste niedersächsische Verwaltungsgericht. Auch diese Punkte führten die Kläger vor Gericht an. Die Revision zum Bundesverwaltungsgericht wurde nicht zugelassen. Stade habe alle planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen, um den Bau zu ermöglichen, hatte Stadtbaurat Lars Kolk bereits vor dem Urteil mitgeteilt. "Versorgungssicherheit, Effizienz und Innovation sind wichtige Faktoren der Standortentwicklung", so Kolk weiter. Der Chemiestandort Stade brauche eine zukunftssichere Energieversorgung für Elektrizität und Wärme, hatte die Stadt betont.

Auch Biomasse und Wasserstoff sollen verbrannt werden

Bereits im Juli 2014 hatte der Rat der Stadt für das Kraftwerk auf dem Firmengelände gestimmt. Es soll der Versorgung des Chemiebetriebs dienen. "Technisch gesehen ist es ein integriertes Industriekraftwerk, kein Kohlekraftwerk im engeren Sinne", sagte Dow-Sprecher Stefan Roth. Alle Vorgaben würden Gutachten zufolge eingehalten. Modernste Technik werde eingesetzt, heißt es bei Dow, der Schadstoffausstoß liege unter den zulässigen Grenzwerten. Neben Steinkohle sollen Biomasse und Wasserstoff verbrannt werden. "Für das Chemiewerk ist die sichere Versorgung mit Energie zu wettbewerbsfähigen Preisen unverzichtbar", schreibt das Unternehmen auf seiner Homepage.

