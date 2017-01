Stand: 13.01.2017 13:43 Uhr

Ist Oskar Gröning haftfähig oder nicht?

Rund anderthalb Jahre nach dem Urteil im Lüneburger Auschwitz-Prozess ist der verurteilte frühere SS-Mann Oskar Gröning noch immer in Freiheit. Ende November hatte der Bundesgerichtshof die Revision des Urteils verworfen und den Schuldspruch gegen den 95-Jährigen für rechtskräftig erklärt. Jetzt will die Staatsanwaltschaft Hannover die Haftfähigkeit Grönings von einem Amtsarzt überprüfen lassen. Das bestätigte am Freitag der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Thomas Klinge.

Anwalt will Vollstreckungsaufschub

Grönings Verteidiger Hans Holtermann habe inzwischen ein Attest des Hausarztes vorgelegt. Darin werde der altersgemäß angegriffene Gesundheitszustand des 95-Jährigen dargelegt, so Klinge. Gleichzeitig sei ein Antrag auf Vollstreckungsaufschub gestellt worden. Gröning ist im Juli 2015 wegen Beihilfe zum Mord in 300.000 Fällen im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau zu einer Haftstrafe von vier Jahren verurteilt worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 13.01.2017 | 12:30 Uhr