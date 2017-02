Stand: 19.02.2017 10:45 Uhr

Hoher Schaden: 84-Jährige rast durch Waschstraße

Verheerende Folgen hat am Sonnabendnachmittag ein mutmaßlicher Fahrfehler einer Rentnerin gehabt, die in Hollenstedt (Landkreis Harburg) ihr Auto waschen wollte. Nach Angaben der Polizei gab die 84-jährige Frau aus noch ungeklärten Gründen plötzlich Vollgas, als sie in die Waschstraße einer Tankstelle einfuhr. Ihr Wagen raste ungebremst durch die Anlage und riss mehrere Teile mit. Danach kollidierte die Seniorin auf dem Tankstellengelände mit einem Auto, ehe sie auf der vorbeiführenden Straße in ein weiteres Fahrzeug krachte.

Seniorin kracht in Waschstrasse 19.02.2017 11:30 Uhr In Hollenstedt im Landkreis Harburg ist eine Seniorin mit ihrem Pkw in eine Waschanlage gekracht und hat anschließend zwei Pkw gerammt. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Seniorin geht mit Rollator nach Hause

Wie ein Polizeisprecher NDR.de mitteilte, wurden in beiden Autos die Beifahrerinnen leicht verletzt. Ersthelfer zogen die völlig verstörte Unfallverursacherin aus ihrem beschädigten Wagen. Nach einer kurzen Behandlung konnte sie mit ihrem Rollator eigenständig nach Hause gehen. Die Polizei hat gegen die 84-Jährige ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Es wird vermutet, dass sie das Gaspedal mit der Bremse verwechselt hat.

Hoher Schaden an Waschstraße und Autos

Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten mit Hilfe eines Krans die völlig verkeilte Waschanlage aus der Halle ziehen. Die Bergungsarbeiten dauerten mehrere Stunden. Der Schaden an der Waschstraße und den drei demolierten Autos liegt nach ersten Schätzungen bei mindestens 100.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.02.2017 | 10:00 Uhr