Stand: 11.03.2017 08:51 Uhr

Heute live: Leuphana-Uni eröffnet Libeskind-Bau

Inzwischen lassen sich die Stunden zählen, bis ein ebenso langwieriges wie umstrittenes Projekt seinen offiziellen Abschluss findet. Heute eröffnet die Leuphana-Universität in Lüneburg ihr neues Zentralgebäude. Zur Feier kommen unter anderem der geistige Vater des futuristischen Baus, US-Stararchitekt Daniel Libeskind, und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Auch Wissenschaftsministerin Gabriele Heinen-Kljajic (Grüne) will dabei sein. "Das Zentralgebäude ist ein Ort mit Strahlkraft für die Universität und die gesamte Region", sagte die Landespolitikerin. NDR.de überträgt die gemeinsame Pressekonferenz von Planern, Politikern und Universitätsleitung ab 10 Uhr live an dieser Stelle.

360-Grad-Rundgang durch den Libeskind-Bau Kurz vor der offiziellen Eröffnung hat NDR.de einen Blick in das neue Leuphana-Gebäude geworfen. Im 360-Grad-Video können Sie sich ein eigenes Bild vom Libeskind-Bau machen.

Libeskind: "Fassade als Kontrast zum Kasernengelände"

Nach den Wünschen des Architekten soll das Gebäude zu einem sozialen Zentrum auch über die Universität hinaus werden. "Seine Botschaft ist es, Menschen zusammenzubringen", sagte Libeskind vorab. Der Bau mit Zink- und Glasfassade breche mit seinen aufstrebenden Linien und durch sein Baumaterial die Architektur auf dem Campus mit dem ehemaligen Kasernengelände der Nationalsozialisten auf. Die militärische Bauweise stehe für ein autoritäres System, so Libeskind. Schon die Achsenführung sei auf marschierende Menschen in einer diktatorisch-autokratischen Gesellschaft ausgerichtet. "Das Zentralgebäude ist das genaue Gegenteil", betonte er.

Videos 03:13 min Erste Einblicke in neuen Leuphana-Bau 08.03.2017 19:30 Uhr Hallo Niedersachsen Am Sonnabend eröffnet das neue Zentralgebäude der Leuphana Universität in Lüneburg. Der Bau des Stararchitekten Daniel Libeskind konnte schon jetzt besichtigt werden. Video (03:13 min)

Hörsaal mit 1.100 Plätzen soll auch als Stadthalle dienen

Das Innere des Gebäudes hat Libeskind mithilfe großer Fensterflächen hell gestaltet. "Dem Auge wird schon hier einiges geboten - verschiedene Linienführungen, verschiedene Materialien und verschiedene Höhen", so Leuphana-Projektleiterin Susanne Leinss. Vom Foyer aus öffne sich linker Hand ein Hörsaal mit rund 1.100 Sitzplätzen, der auch als Stadthalle genutzt werden soll. "Geradezu liegt das Forschungszentrum, dahinter kommt das Studierendenzentrum", beschreibt Leinss die Aufteilung.

Baukosten haben sich fast verdoppelt

Von den ersten Plänen für den Erweiterungsbau bis heute sind etwa zehn Jahre vergangenen. Die massiv gestiegenen Baukosten brachten den Neubau immer wieder ins Gespräch. Die ursprünglich auf 58 Millionen Euro veranschlagten Ausgaben könnten - mit Blick auf letzte Risiken - letztlich bei rund 105 Millionen Euro liegen, wie die Uni im Dezember mitgeteilt hatte. Das Gros der Kosten tragen Bund und Land, Europäische Union sowie die Stadt und der Landkreis Lüneburg. Die Endabrechnung soll frühestens im Herbst vorliegen.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 11.03.2017 | 19:30 Uhr