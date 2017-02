Hanebuth als Zeuge gegen die Russenmafia?

Die Organisation "Diebe im Gesetz" entstand laut Landeskriminalamt (LKA) in der Sowjetunion schon zu Beginn der Stalin-Ära Anfang der 1920er-Jahre. Zu der Zeit seien Kriminelle zusammen mit den damaligen Regimegegnern in Strafgefangenenlagern inhaftiert worden. Hier formierten sie sich demnach zu der Organisation "Diebe im Gesetz". Durch den Zusammenbruch der Sowjetunion Anfang der 1990er-Jahre habe sich für die Organisierte Kriminalität in Russland und den anderen ehemaligen Mitgliedstaaten der Sowjetunion die Gelegenheit geboten, ihren Einfluss zu vergrößern. Die Mitglieder der "Diebe im Gesetz" begehen nach Angaben des LKA meist Straftaten wie Wohnungseinbrüche, Ladendiebstähle oder Rauschgifthandel. Ziel hierbei sei "ein erhebliches finanzielles Gewinnstreben". Die Vereinigung gehorche bestimmten eigenen Regeln und Gesetzen. Das System sei streng abgeschottet; Informationen dringen laut LKA kaum oder gar nicht nach außen. Die Mitglieder schreckten auch vor Gewalt nicht zurück, um Opfer einzuschüchtern. Im Jahr 2013 wurden nach Angaben des LKA von den niedersächsischen Polizeibehörden elf Ermittlungskomplexe im Bereich der russisch-eurasischen organisierten Kriminalität geführt, mit insgesamt 166 Tatverdächtigen.